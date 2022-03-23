Гимараэс считает, что "Ньюкасл" может стать претендентом на титул в сезоне 2022/23

Бруно Гимараэс Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс считает, что уже в следующем сезоне его команда может вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги.

Потратив в январе свыше 90 миллионов фунтов, включая 40 млн. фунтов на приглашение Гимараэса из "Лиона", "Ньюкасл" сделал большой рывок к продлению прописки в Премьер-Лиге.

24-летний бразилец ожидает, что грядущим летом "сороки" станут еще сильнее и в следующем сезоне будут решать совсем другие турнирные задачи.

"Переход в "Ньюкасл" был риском, но я верю в этот проект. Фанаты здесь страстно поддерживают команду, и это так отличается от того, с чем мне приходилось иметь дело прежде".

"Клуб проделал хорошую работу над укреплением состава, и я убежден, что команда получит дополнительное усиление до следующего сезона".

"Это позволит нам побороться за попадание в Лигу Чемпионов или Лигу Европы, кто знает. Эта команда сможет сражаться за титул Премьер-Лиги. Я очень верю в их планы".

"Я могу последовать примеру "Манчестер Сити", где Серхио Агуэро, Яя Туре и Давид Сильва вписали свои имена в историю клуба. Они это сделали, потому что верили в проект "Сити" с самого начала".

"Здесь в "Ньюкасле" я являюсь одним из первых новичков, как и Киран Триппьер, который пришел из "Атлетико" после завоевания испанского титула".

"Фанаты здесь без ума от меня, и даже в моем предыдущем клубе "Атлетико Паранаэнсе" такого никогда не было, хотя там я был идолом клуба и помог им выиграть один из важнейших трофеев в их истории".

"Фанаты скандируют мое имя, просят сфотографироваться, а когда я забил гол, они хотели вырваться на поле", — цитирует Гимараэса The Sun.


Метки Гимараэс, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 23.03.2022 12:45 # mixmaster
    это тот топарь за мегабабки, который сейчас Джонджо Шелви место в основе проигрывает?

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  2. dentinho 23.03.2022 12:32 # dentinho
    Всё конечно возможно и Лестер в свое время это доказал (как и Блэкберн), но для этого нужен тренер калибром повыше Хау, еще 7 топ-трансферов и штук 5 игроков околотопового уровня для такого скачка, как мне кажется. С Вудом и Жоэлингтоном максимум 8-10 место.

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