Гимараэс считает, что "Ньюкасл" может стать претендентом на титул в сезоне 2022/23
Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс считает, что уже в следующем сезоне его команда может вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги.
Потратив в январе свыше 90 миллионов фунтов, включая 40 млн. фунтов на приглашение Гимараэса из "Лиона", "Ньюкасл" сделал большой рывок к продлению прописки в Премьер-Лиге.
24-летний бразилец ожидает, что грядущим летом "сороки" станут еще сильнее и в следующем сезоне будут решать совсем другие турнирные задачи.
"Переход в "Ньюкасл" был риском, но я верю в этот проект. Фанаты здесь страстно поддерживают команду, и это так отличается от того, с чем мне приходилось иметь дело прежде".
"Клуб проделал хорошую работу над укреплением состава, и я убежден, что команда получит дополнительное усиление до следующего сезона".
"Это позволит нам побороться за попадание в Лигу Чемпионов или Лигу Европы, кто знает. Эта команда сможет сражаться за титул Премьер-Лиги. Я очень верю в их планы".
"Я могу последовать примеру "Манчестер Сити", где Серхио Агуэро, Яя Туре и Давид Сильва вписали свои имена в историю клуба. Они это сделали, потому что верили в проект "Сити" с самого начала".
"Здесь в "Ньюкасле" я являюсь одним из первых новичков, как и Киран Триппьер, который пришел из "Атлетико" после завоевания испанского титула".
"Фанаты здесь без ума от меня, и даже в моем предыдущем клубе "Атлетико Паранаэнсе" такого никогда не было, хотя там я был идолом клуба и помог им выиграть один из важнейших трофеев в их истории".
"Фанаты скандируют мое имя, просят сфотографироваться, а когда я забил гол, они хотели вырваться на поле", — цитирует Гимараэса The Sun.
23.03.2022 12:00
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Последние комментарии:
это тот топарь за мегабабки, который сейчас Джонджо Шелви место в основе проигрывает?
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Всё конечно возможно и Лестер в свое время это доказал (как и Блэкберн), но для этого нужен тренер калибром повыше Хау, еще 7 топ-трансферов и штук 5 игроков околотопового уровня для такого скачка, как мне кажется. С Вудом и Жоэлингтоном максимум 8-10 место.
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