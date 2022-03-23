"Юнайтед" задумывается о покупке Абрахэма

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма грядущим летом.

Поддавшись уговорам главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо, прошлым летом Абрахэм покинул родной "Челси" и отправился покорять Италию.



С этим карьерным шагом Тэмми не прогадал. 24-летний нападающий великолепно проводит этот сезон, забив 23 гола в 40 матчах за римский клуб и вернувшись в сборную Англии.



Как утверждает Il Messaggero, теперь Абрахэм находится на радаре у "красных дьяволов", для которых приглашение нападающего является одним из приоритетов на грядущее лето.



Добавим, что прошлым летом "Рома" заплатила 34 миллиона фунтов за Абрахэма. "Челси" принадлежит опция обратного выкупа Тэмми за сумму вдвое больше, но воспользоваться этой опцией можно будет только с 2023 года.