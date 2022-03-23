У Погба украли медаль победителя Чемпионата Мира

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что лишился медали победителя Чемпионата Мира во время ограбления на прошлой неделе.

На прошлой неделе Погба пережил весьма травматичное событие. Пока Поль играл против "Атлетико" в Лиге Чемпионов, домой к нему наведались грабители.

Понесенный 29-летним игроком сборной Франции оказался не только моральным, но и вполне материальным.

"Я в порядке, моя семья тоже. Это была весьма удивительная неделя. Я узнал, что не выйду в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов, а когда вернулся домой, то обнаружил, что дом был ограблен, и трое людей унесли мой сейв".

"Там были ювелирные украшения моей мамы, моя медаль с Чемпионата Мира... Страшнее всего мне было от того, что двое детей вместе с няней находились дома во время инцидента. Она (няня) слышала все, она позвонила моей жене и охране, а затем заперлась с мальчиками (1 и 2 лет) в комнате".

"На протяжении нескольких дней после она была в шоке. Важнее всего, что мои дети в порядке", — сообщил Погба Le Figaro.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2022 10:00

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  1. justnick 23.03.2022 11:13 # justnick
    Наводчик думаю ясен )))

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  2. ilovemanutd 23.03.2022 10:52 # ilovemanutd
    не еш подумой

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  3. ian 23.03.2022 10:36 # ian
    Что за охранники, которым нужно звонить чтобы пришли?

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  4. vals1702 23.03.2022 10:02 # vals1702
    ценности хранят в ячейке банка

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