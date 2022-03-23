Рюдигер — самый быстрый игрок этого сезона Премьер-Лиги

Центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер был назван самым быстрым игроком в этом сезоне Премьер-Лиги.

Согласно статистике Opta, в матче против "Брайтона" Рюдигер развил скорость 36.7 км/ч.



29-летний немец оказался немного быстрее, чем нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и экс-вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре, которые разогнались до 36.6 км/ч.



В число самых быстрых игроков этого сезона также вошли защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате (36.2 км/ч), нападающие Олли Уоткинс из "Астон Виллы" и Патсон Дака из "Лестера" (оба — 36.1 км/ч).