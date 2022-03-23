"Вест Хэм" продаст Райса только за 150 млн. фунтов

"Вест Хэм" потребует 150 миллионов фунтов за своего полузащитника Деклана Райса грядущим летом.

Интерес больших клубов к Райсу существовал еще прошлым летом, но тогда никто не решился заплатить 100 млн. фунтов, в которые "Вест Хэм" оценил Деклана.



Примечательно, что как раз за 100 млн. фунтов "Манчестер Сити" приобрел у "Астон Виллы" Джека Грилиша, партнера Райса по сборной Англии.



С тех пор Райс продолжает прогрессировать и практически весь сезон исполняет обязанности капитана в своем клубе. Деклан помогает "молотобойцам" сражаться за попадание в топ-6 Премьер-Лиги и продвигаться в Лиге Европы.



Как утверждает Daily Mail, боссы "Вест Хэма" и главный тренер Дэвид Мойес не хотят терять такого классного игрока, и только сумма в 150 млн. фунтов убедит их отпустить Райса.



При этом в "Вест Хэме" уже смирились, что Деклан не будет подписывать новый контракт. От действующего соглашения 23-летнего англичанина остается еще два полных года.



Добавим, претендентом номер один на Райса считается "Манчестер Юнайтед". "Челси" будет сложно вступить в борьбу за Деклана, пока не уладится вопрос со сменой владельца клуба.