"Вест Хэм" продаст Райса только за 150 млн. фунтов
"Вест Хэм" потребует 150 миллионов фунтов за своего полузащитника Деклана Райса грядущим летом.
Интерес больших клубов к Райсу существовал еще прошлым летом, но тогда никто не решился заплатить 100 млн. фунтов, в которые "Вест Хэм" оценил Деклана.
Примечательно, что как раз за 100 млн. фунтов "Манчестер Сити" приобрел у "Астон Виллы" Джека Грилиша, партнера Райса по сборной Англии.
С тех пор Райс продолжает прогрессировать и практически весь сезон исполняет обязанности капитана в своем клубе. Деклан помогает "молотобойцам" сражаться за попадание в топ-6 Премьер-Лиги и продвигаться в Лиге Европы.
Как утверждает Daily Mail, боссы "Вест Хэма" и главный тренер Дэвид Мойес не хотят терять такого классного игрока, и только сумма в 150 млн. фунтов убедит их отпустить Райса.
При этом в "Вест Хэме" уже смирились, что Деклан не будет подписывать новый контракт. От действующего соглашения 23-летнего англичанина остается еще два полных года.
Добавим, претендентом номер один на Райса считается "Манчестер Юнайтед". "Челси" будет сложно вступить в борьбу за Деклана, пока не уладится вопрос со сменой владельца клуба.
23.03.2022 08:00
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Думаю не стоит он таких денег.
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вот и славно.
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