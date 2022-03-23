Тен Хаг прошел собеседование в "Юнайтед"
В понедельник Эрик Тен Хаг из "Аякса" прошел собеседование на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Пользуясь паузой в календаре из-за матчей сборных, "Юнайтед" активизировал поиски нового рулевого. "Красные дьяволы" опираются на свой шорт-лист, куда вошли Тен Хаг, Маурисио Почеттино, Хулен Лопетеги и Луис Энрике.
Как утверждает Daily Mail, "Юнайтед" провел собеседования уже с несколькими кандидатами из своего списка, однако конкретно с Эриком "дьяволы" переговорили в понедельник.
Теперь 52-летний голландец является "явным фаворитом" на вакантную роль, и это же подтверждается котировками букмекеров.
Процессом определения главного тренера на "Олд Траффорд" заведуют спортивный директор Джон Мерто и технический директор Даррен Флетчер, хотя последнее слово, конечно, будет за владельцами клуба Глэйзерами.
В идеале боссы "Юнайтед" хотели бы принять решение насчет нового главного тренера до конца следующего месяца.
23.03.2022 07:00
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