"Уэмбли" примет Finalissima 1 июня

Первый с 1993 года матч под названием "Finalissima" — между лучшей сборной Европы и лучшей сборной Южной Америки — пройдет на "Уэмбли" 1 июня.

Еще в прошлом году УЕФА и их южноамериканские коллеги из КОНМЕБОЛ договорились возобновить давнюю традицию по проведению престижного товарищеского матча между двумя своими лучшими сборными.



В декабре Лондон был объявлен местом проведения этого матча, а сейчас были названы точная дата и стадион.



Таким образом, 1 июня на "Уэмбли" сыграют Италия как действующий победитель Чемпионата Европы и Аргентина как действующий победитель Кубка Америки.



Согласно регламенту, если основное время этого матча завершится вничью, команды сразу перейдут к исполнению пенальти.