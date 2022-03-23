"Уэмбли" примет Finalissima 1 июня
Первый с 1993 года матч под названием "Finalissima" — между лучшей сборной Европы и лучшей сборной Южной Америки — пройдет на "Уэмбли" 1 июня.
Еще в прошлом году УЕФА и их южноамериканские коллеги из КОНМЕБОЛ договорились возобновить давнюю традицию по проведению престижного товарищеского матча между двумя своими лучшими сборными.
В декабре Лондон был объявлен местом проведения этого матча, а сейчас были названы точная дата и стадион.
Таким образом, 1 июня на "Уэмбли" сыграют Италия как действующий победитель Чемпионата Европы и Аргентина как действующий победитель Кубка Америки.
Согласно регламенту, если основное время этого матча завершится вничью, команды сразу перейдут к исполнению пенальти.
23.03.2022 06:00
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