Деян Кулусевски. Реактивное топливо для "шпор"
"Тоттенхэм" продолжает сражаться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. Зимой команда смогла усилиться парой игроков, из которых выделяется шведский вингер македонского происхождения Деян Кулусевски, арендованный у "Ювентуса". Универсальный игрок сразу же закрепился в основе лондонцев, оказав серьезное влияние на улучшение результатов и игры коллектива Антонио Конте.
Кулусевски — из тех парней, что не боятся принимать вызов и менять вектор развития карьеры. В 15-летнем возрасте он покинул академию шведской "Броммапойкарны" и родной Стокгольм, чтобы продолжить свою карьеру в итальянской "Аталанте". Сыграв там всего три матча, Деян рискнул проверить себя в сильнейшей команде Серии А последних лет "Ювентусе". Кулусевски регулярно выбирает арендные варианты для поддержания постоянной игровой практики и командировка в Северный Лондон — это переход для шведского вингера на новый уровень.
Кулусевски размышляет о своем последнем приключении и его предыстория, безусловно, богата. Дерзкий и противоречивый переезд из Швеции в Италию в юном возрасте, не менее решительный переход в "Ювентус", отдавший за проявившего себя в "Парме" игрока 35 миллионов евро — все это говорит о том, что Деян не боится вызовов и испытаний. Но взрывное начало карьеры немного затихло в "Юве", когда Андреа Пирло сменил Массимилиано Аллегри. В январе Кулусевски решил принять новый вызов и пока что проявляет себя наилучшим образом в новом для себя чемпионате. Также он остается большой надеждой сборной Швеции, которой предстоят важнейшие матчи за право сыграть на ЧМ-2022.
Трудно поверить, что Кулусевски всего 21 год — он с легкостью говорит на английском, а также знает еще три языка: шведский, итальянский и македонский. Корни его семьи из Северной Македонии — его мама родом из Охрида, а сам Деян даже сыграл несколько матчей за юношескую сборную Македонии, прежде чем стал выступать под шведским флагом. Сейчас Кулусевски также немного понимает по-немецки и начинает изучать испанский язык, чем открывает для себя новые горизонты в карьере, которая является очень многообещающей, несмотря на пробуксовку в "Ювентусе".
Кулусевски можно назвать звездой реалити-шоу, но это его не сильно напрягает. Его подруга Эльдина принимает участие в программе, которая рассказывает о женщинах, живущих со спортивными звездами, но сам Деян называет это реалити-шоу чем-то сродни влога в Интернете.
Деян время от времени появляется в эфире, что его не смущает. "Они больше следят за ее жизнью", — говорит Кулусевски, поясняя, что Элидина сама снимает то, что посчитает нужным на телефон. "Камер нет. Мы бы никогда на это не согласились. Я просто иногда веду себя немного забавно. Например, как-то мы пели вместе в машине — мы любим музыку. Эльдина немного нервничала сначала, но я — меньше. Потому что я уже несколько лет знаю: все ,что я делаю, так или иначе становится достоянием общественности. Нужно быть осторожным с тем, что показываешь людям, так как многие ждут, чтобы сломать тебя. Но я быстро взрослею, и чем больше времени проходит, тем комфортнее я чувствую себя, принимая все как есть. Мне просто нравится быть собой".
Кулусевски почувствовал себя подавленным в "Ювентусе" после того, как прошлым летом Аллегри сменил Пирло — швед обнаружил, что его игровое время сократилось. "Это было тяжело", — говорит Кулусевски. "Вы действительно должны быть сильным, когда дела идут не так, как вы планировали, и есть вещи, которые вы не можете контролировать. Очень обидно, когда ты что-то любишь и не можешь этого делать. Я понимал, что мне нужны перемены".
Кулусевски выглядит возрожденным в составе "шпор", и то, что болельщики скандируют его имя, свидетельствует о том влиянии, которое оказал на игру "Тоттенхэма" вингер уже в первые недели своего 18-месячного арендного пребывания в Северном Лондоне. На стадионе начали петь песни АВВА и присылать их Деяну. Сам он увлекается хип-хопом, но находит это забавным: "Они неплохие… Ничего плохого о них сказать не могу", — смеется он. "Я люблю музыку. Все мои друзья постоянно присылают мне АВВА и думают, что это действительно смешно".
Швед воодушевлен доверием, которое оказал ему менеджер "Тоттенхэма" Антонио Конте. Итальянец прекрасно был знаком с возможностями Кулусевски, так как еще недавно тренировал в Серии А "Интер" и не мог не видеть прогресс Деяна в "Парме", где он дважды играл на правах аренды. Уже в первой игре, в которой Конте выпустил Кулусевски в старте в Премьер-Лиге, Деян продемонстрировал высочайший класс — он забил сам и отдал голевую передачу на Харри Кейна в матче, в котором "шпоры" сенсационно победили лидирующий "Манчестер Сити", со счетом 3:2. Конте использовал его в качестве правого вингера, но дал Кулусевски большую свободу.
"Тренер и персонал мне очень помогают, давая право на ошибку и возможность быть собой, позволяя играть без давления", — говорит Кулусевски. "Когда ты в хорошем настроении, ты обычно играешь в хороший футбол".
"Насчет моей лучшей позиции сложно сказать, потому что футбол развивается, а я парень, который не может стоять на месте и хочет играть на свободном пространстве. Тренер мне очень помог, потому что сейчас я действительно нашел свое место. Мне нравится, где я играю, что выхожу в каждой игре, и у меня регулярно есть голевые моменты".
Действительно, лучшая позиция Кулусевски — вопрос. Он способен играть на любом из флангов или в центре поля, в роли полузащитника "box-to-box". Физически сильный, высокий, он обладает взрывной скоростью и дриблингом, которые позволяют регулярно обострять игру и продвигать мяч к штрафной противника. Его любимое место — на позиции старомодного инсайда, то есть его можно назвать "халф-вингером", из-за того, что он регулярно оказывается в центре. В "Парме" его часто сравнивали с Мохамедом Салахом, но самому Кулусевски больше нравятся сравнения с Златаном Ибрахимовичем.
Футбольный путь Кулусевски начинался в "Броммапойкарне" или ВР — шведском клубе из Западного Стокгольма. "Бромма" не хотела продавать вундеркинда, а директор клуба Ола Данхард заявил, что "Аталанта" почти похитила игрока. Кулусевски и его семья так не считали — они хотели переезда, невзирая на трудности, так как перед Деяном открывались новые горизонты.
"Я уехал, когда мне было 15 лет, без родителей — ходил в школу, где занятия вели на языке, который я не понимал", — говорит Кулусевски. "Мне пришлось делать много сложных вещей, но это мне очень помогло. Я узнал так много нового".
В эти дни Кулусевски может учиться у одного из своих кумиров — Златана Ибрагимовича, который в марте прошлого года вернулся в сборную Швеции. 40-летний футболист находится в составе команды, которая проведет матчи плей-офф ЧМ-2022 и для начала встретится с Чехией, а если выиграет, то сыграет против Польши.
Кулусевски благоговейно отзывается о Ибрагимовиче, родившемся в Швеции в семье боснийца и хорватки. Деян также родился в Швеции, как и его отец Стефан, хотя по национальности его родители — македонцы. Мать Кулусевски, Катица — родилась и выросла в Северной Македонии, а уже взрослой переехала в Швецию.
"Златан открыл нам двери в Швецию и перспективы, о которых мы раньше не могли и представить", — говорит Кулусевски. "Он действительно помог каждому маленькому ребенку своим примером — показал, что все возможно. Когда он упомянул мое имя как игрока, я был как ребенок, получивший подарок на Рождество".
"Для меня и моей семьи Македония очень важна. Как говорит моя мама, мы никогда не забудем, откуда мы родом. Я езжу туда каждое лето, и мне это очень нравится. Я всегда говорил, что, если бы я мог играть и за Швецию, и за Македонию, то я бы так и делал. Но мне пришлось выбирать, и я выбрал Швецию, потому что тут родился".
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
23.03.2022 00:05
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Источник: http://fapl.ru/posts/92125/?c=1
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23.03.2022 00:26 #
ian
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Источник: http://fapl.ru/posts/92105/?c=1#c7529817
кажись мы тут почти все преступники (
парни, я ливаю )
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ноль ….
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https://www.futbin.com/22/player/24943/antonio
Так выглядит Бог. Всем лежать+сосать
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Че за какулесевски??? Лучше расскажите, как там портовые заглотули. По-прежнему сидят на страпоне и нюхают королевскую попу?) ахахахахахахахахаха
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Реактивное днище
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Кулушевски - первое впечатление от сделки, что взяли, просто потому что он был доступен, дабы избежать провального ТО, после первой игры он мне показался слишком медленным в принятии решений и не совсем резвым, когда этого требовала ситуация, будто бы шведский Ламела, оба левши, оба не задействует практически никак правую ногу.
Конте, сразу все понял и начал искать решения, одним из решений было компенсировать навесы с помощью связки Доэрти с Кулу, Эмерсон сказать откровенно сразу показался очень странным приобретением, в первом же матче Заха его просто возил по полю. Ну и в последствии не впечатлил.
Кулу - Доэрти отличная связка, плюс есть постоянно рядом Кейн и где-то там Сон, которому тоже можно отдать пас. Кулу один на один не способен решать момент. Он любит играть и забивать красиво. Простые мячи не даются пока.
Но пожалуй
Сон - Кейн - Кулу
Именно то трио, которое и нужно было для всей троицы. Каждый дополняет друг друга. Жаль только Лукаса. Совсем выпал из состава.
Определённо удачная аренда, надеюсь выкупим летом.
COME ON YOU SPURS
COME ON KRASIVO
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Интересный факт:
Россия каждый год в ООН инициирует резолюцию, осуждающую героизацию нацизма. Как правило, результат голосования один: на картинке
🟩Поддержали
⬜️Воздержались (Европа вся кроме сербов)
🟥Против
Последние годы: единственные две странымира, которые стабильно против это:
🇺🇸 США
🇺🇦 Украина
Никаких масштабных протестов или общественного порицания по этому поводу на Украине замечено не было.
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