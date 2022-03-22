Эланга заслужил похвалу Ибрагимовича

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович похвалил вингера "красных дьяволов" Энтони Элангу.

Ярко себя проявив в последние недели на клубном уровне, 19-летний Эланга впервые в своей карьере был вызван в шведскую сборную.



Легенда шведского футбола Ибрагимович, который в свое время поиграл с отцом юноши Джозефом за "Мальме", считает, что у Энтони большое будущее. Златан вспоминает, как впервые встретился с Элангой.



"У него огромный талант, мы гордимся и счастливы, что он родом из Швеции. Еще важнее, что он решил представлять сборную Швеции".



"За ним приятно наблюдать, и если он продолжит в том же духе, перед ним будут открыты все двери. Ему просто важно сражаться, никогда не довольствоваться достигнутым и стремиться к большему. От него самого зависит, чего он сможет достичь".



"Я впервые встретился с ним в столовой на тренировочной базе "Юнайтед". Он подошел ко мне и сказал: "Ты знаешь моего отца". Я такой: "Напомни-ка, кто ты такой".



"Он сказал: "Ты играл с моим отцом, Элангой". Затем у меня все сложилось в голове. Я был рад, потому что я оказался не единственным шведским игроком в Манчестере", — сообщил Ибрагимович SVT Sport.