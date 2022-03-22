"Тоттенхэм" будет обязан выкупить Кулусевски при соблюдении двух условий
"Тоттенхэм" будет обязан выкупить вингера Деяна Кулусевски у "Ювентуса" при соблюдении двух условий.
Напомним, в зимнее трансферное окно "Тоттенхэм" арендовал Кулусевски до июня 2023 за 10 миллионов евро (8.3 млн. фунтов), согласившись полностью выплачивать зарплату Деяна в течение этих полутора сезонов.
Как утверждает The Guardian, это арендное соглашение предусматривает опцию выкупа грядущим летом за 30 миллионов евро (25 млн. фунтов).
Данная опция будет актуальна и летом 2023 — только если Кулусевски не сыграет 50% матчей "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге в сезоне 2022/23 (минимум 45 минут), а "шпоры" не квалифицируются в Лигу Чемпионов. При соблюдении этих двух условий лондонский клуб будет обязан выкупить Деяна за 35 млн. евро (29.1 млн. фунтов).
Добавим, пока 21-летний швед отлично себя чувствует в команде Антонио Конте, забив два гола и отдав четыре результативные передачи в девяти матчах Премьер-Лиги.
22.03.2022 22:00
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