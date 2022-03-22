Озил предсказал победителей Премьер-Лиги, Лиги Чемпионов и ЧМ-2022

Бывший плеймейкер "Арсенала" Месут Озил дал прогноз на победителей Премьер-Лиги, Лиги Чемпионов и ЧМ-2022 в Катаре.

В данный момент "Сити" имеет только одно очко преимущества над "Ливерпулем" в Премьер-Лиге. При этом "красных" ожидает выезд на "Этихад" в апреле, однако Озил ожидает, что "горожане" удержатся на вершине.



"Сити" и "Ливерпуль" также считаются большими фаворитами на победу в Лиге Чемпионов, где в 1/4 финала "горожане" сыграют с "Атлетико", а "красные" — с "Бенфикой".



Согласно проведенной в прошлую пятницу жеребьевке, "Сити" и "Ливерпуль" могут встретиться в финале Лиги Чемпионов, но в этом турнире Месут отдает предпочтение команде Юргена Клоппа.



Делая свои прогнозы в твиттере, Озил также предсказал победу сборной Англии на ближайшем Чемпионате Мира.



