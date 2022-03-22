Озил предсказал победителей Премьер-Лиги, Лиги Чемпионов и ЧМ-2022

Месут Озил Бывший плеймейкер "Арсенала" Месут Озил дал прогноз на победителей Премьер-Лиги, Лиги Чемпионов и ЧМ-2022 в Катаре.

В данный момент "Сити" имеет только одно очко преимущества над "Ливерпулем" в Премьер-Лиге. При этом "красных" ожидает выезд на "Этихад" в апреле, однако Озил ожидает, что "горожане" удержатся на вершине.

"Сити" и "Ливерпуль" также считаются большими фаворитами на победу в Лиге Чемпионов, где в 1/4 финала "горожане" сыграют с "Атлетико", а "красные" — с "Бенфикой".

Согласно проведенной в прошлую пятницу жеребьевке, "Сити" и "Ливерпуль" могут встретиться в финале Лиги Чемпионов, но в этом турнире Месут отдает предпочтение команде Юргена Клоппа.

Делая свои прогнозы в твиттере, Озил также предсказал победу сборной Англии на ближайшем Чемпионате Мира.

Прогнозы Озила


Метки Лига Чемпионов, Озил, Премьер-Лига, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2022 21:00

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  1. chelsea88 22.03.2022 21:48 # chelsea88
    АПЛ: Ливерпуль.
    ЛЧ: Челси.
    ЧМ: Франция.

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  2. soloviev 22.03.2022 21:27 # soloviev
    Англия мир возьмёт? У Турка явно проблема с оценками сил сборных, ну а хули, играет сам не часто, так что глаз мутнеет

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  3. electric 22.03.2022 21:18 # electric
    0 UCL ahhahaha

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  4. torres-9- 22.03.2022 21:18 # torres-9-
    Да нет , эти деревяшки во главе с 2 днами Магваером и Кейном точно не выиграют чм

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