Озил предсказал победителей Премьер-Лиги, Лиги Чемпионов и ЧМ-2022
Бывший плеймейкер "Арсенала" Месут Озил дал прогноз на победителей Премьер-Лиги, Лиги Чемпионов и ЧМ-2022 в Катаре.
В данный момент "Сити" имеет только одно очко преимущества над "Ливерпулем" в Премьер-Лиге. При этом "красных" ожидает выезд на "Этихад" в апреле, однако Озил ожидает, что "горожане" удержатся на вершине.
"Сити" и "Ливерпуль" также считаются большими фаворитами на победу в Лиге Чемпионов, где в 1/4 финала "горожане" сыграют с "Атлетико", а "красные" — с "Бенфикой".
Согласно проведенной в прошлую пятницу жеребьевке, "Сити" и "Ливерпуль" могут встретиться в финале Лиги Чемпионов, но в этом турнире Месут отдает предпочтение команде Юргена Клоппа.
Делая свои прогнозы в твиттере, Озил также предсказал победу сборной Англии на ближайшем Чемпионате Мира.
22.03.2022 21:00
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АПЛ: Ливерпуль.
ЛЧ: Челси.
ЧМ: Франция.
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Англия мир возьмёт? У Турка явно проблема с оценками сил сборных, ну а хули, играет сам не часто, так что глаз мутнеет
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0 UCL ahhahaha
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Да нет , эти деревяшки во главе с 2 днами Магваером и Кейном точно не выиграют чм
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