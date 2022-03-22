"Ювентус" может вступить в борьбу за Салаха

"Ювентус" может вступить в борьбу за нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

В данный момент у Салаха остается только один полный год по действующему контракту с "Ливерпулем", а переговоры о продлении сотрудничества находятся в тупике.



Ожидается, что мерсисайдский клуб попытается продать Мохамеда грядущим летом, если к тому времени египетский бомбардир так и не заключит новую сделку.



Накануне стало известно, что "Ювентус" не будет продлевать истекающий в конце сезона контракт Пауло Дибалы, и La Gazzetta dello Sport утверждает, что сэкономленные на аргентинском нападающем деньги клуб из Турина может направить на приобретение Салаха.



Помимо Салаха, в сфере интересов "Ювентуса" находятся Антонио Рюдигер с Жоржиньо из "Челси" и Поль Погба из "Манчестер Юнайтед".