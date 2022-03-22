Клопп был уверен, что Диас сразу заиграет в "Ливерпуле"

Луис Диас Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп с самого начала был уверен, что фланговый нападающий Луис Диас сразу заиграет в его команде.

В отличие от многих других игроков, переходивших в команду Клоппа ранее, прибывшему из "Порту" в январе Диасу совершенно не потребовалось времени на адаптацию.

Юрген связывает это с огромной уверенностью Луиса в себе после блестящей первой половины сезона и тем, что "красные" не стали менять игру колумбийца.

"Когда ты покупаешь игрока, на то есть причина. Причина — это его мастерство. Причина — это то, в каким образом он играет в футбол".

"У Луиса было особенное качество, потому что мы смотрели на него и чувствовали, что он сразу впишется в нашу игру. Обычно это очень сложно, но ему не требовалось меняться, и поэтому сейчас мы обладаем таким уверенным в себе парнем".

"Его дела в "Порту" шли очень хорошо, он хорошо выступал за сборную Колумбии, поэтому он прибыл сюда, абсолютно уверенный в себе. Мы старались, чтобы он не потерял эту уверенность. Мы хотим, чтобы он был естественным", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Диас, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2022 19:00

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  1. superperez101 22.03.2022 20:32 # superperez101
    вот кто сходу заиграл так это Диогу Жота
    и дешевле обошелся

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  2. ezh28 22.03.2022 19:50 # ezh28
    Правильный игрок в правильном клубе

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