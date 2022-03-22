Клопп был уверен, что Диас сразу заиграет в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп с самого начала был уверен, что фланговый нападающий Луис Диас сразу заиграет в его команде.

В отличие от многих других игроков, переходивших в команду Клоппа ранее, прибывшему из "Порту" в январе Диасу совершенно не потребовалось времени на адаптацию.



Юрген связывает это с огромной уверенностью Луиса в себе после блестящей первой половины сезона и тем, что "красные" не стали менять игру колумбийца.



"Когда ты покупаешь игрока, на то есть причина. Причина — это его мастерство. Причина — это то, в каким образом он играет в футбол".



"У Луиса было особенное качество, потому что мы смотрели на него и чувствовали, что он сразу впишется в нашу игру. Обычно это очень сложно, но ему не требовалось меняться, и поэтому сейчас мы обладаем таким уверенным в себе парнем".



"Его дела в "Порту" шли очень хорошо, он хорошо выступал за сборную Колумбии, поэтому он прибыл сюда, абсолютно уверенный в себе. Мы старались, чтобы он не потерял эту уверенность. Мы хотим, чтобы он был естественным", — сообщил Клопп Sky Sports.