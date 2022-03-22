"Арсенал" и "Ливерпуль" претендуют на Гакпо

"Арсенал" и "Ливерпуль" находятся среди претендентов на вингера ПСВ и сборной Голландии Коди Гакпо.

В свои 22 года Гакпо уже исполняет обязанности капитана в клубе из Эйндховена и проводит просто выдающийся сезон, забив 16 голов и отдав 15 результативных передач в 37 матчах.



Как утверждает The Athletic, у Гакпо есть устная договоренность с ПСВ о том, что Коди будет позволено вступить в диалог с другими клубами, если те сделают стоящие предложения.



Серьезным конкурентом двух грандов Премьер-Лиги в борьбе за голландского таланта, оцениваемого в 35 миллионов фунтов, обещает стать "Бавария", которая рискует попрощаться с Сержем Гнабри.



