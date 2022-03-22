"Тоттенхэм" может получить второй шанс купить Траоре

Грядущим летом у "Тоттенхэма" может появиться второй шанс заполучить вингера Адаму Траоре.

Согласно слухам, в январе Траоре был близок к переходу в "Тоттенхэм", однако затем вмешалась "Барселона" и арендовала своего воспитанника у "Вулверхэмптона" до конца сезона.



Это арендное соглашение предусматривает опцию выкупа за 25 миллионов фунтов, однако для "Барселоны", чьи финансы находятся в глубоком кризисе, это чересчур дорого.



Вдобавок в последнее время значительно прибавил уже списанный со счетов Усман Дембеле, забив один гол и отдав семь результативных передач за "Барселону" с 20 февраля.



Как сообщает Sport, в данный момент приоритет каталонского клуба заключается не в выкупе Траоре, а в том, чтобы попытаться еще раз продлить истекающий в конце сезона контракт Дембеле.



Таким образом, Адама может вернуться на "Молинью" по окончании сезона, и тогда у главного тренера "шпор" Антонио Конте будет второй шанс заполучить игрока, которого он видел в роли правого вингбека.