Члены семейства Рикеттс летят в Лондон, чтобы приблизиться к приобретению "Челси".

Как сообщает Evening Standard, американское семейство считает себя главным претендентом на покупку "Челси" у Романа Абрамовича.



Уверенности Рикеттс, которые владеют бейсбольной командой "Чикаго Кабс", придают финансовая поддержка инвестора Кена Гриффина, которые вдвое богаче Абрамовича.



Вместе с тем не все болельщики одобряют намерения Рикеттс, чей глава Джо был замечен в проявлении расизма и чей стиль управления "Кабс" порой вызывает вопросы.



Как раз для того, чтобы наладить связи с фанатами "синих" и обсудить условия сделки, члены семьи Рикеттс направляются в Лондон.