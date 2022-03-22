Члены семейства Рикеттс летят в Лондон

Челси Члены семейства Рикеттс летят в Лондон, чтобы приблизиться к приобретению "Челси".

Как сообщает Evening Standard, американское семейство считает себя главным претендентом на покупку "Челси" у Романа Абрамовича.

Уверенности Рикеттс, которые владеют бейсбольной командой "Чикаго Кабс", придают финансовая поддержка инвестора Кена Гриффина, которые вдвое богаче Абрамовича.

Вместе с тем не все болельщики одобряют намерения Рикеттс, чей глава Джо был замечен в проявлении расизма и чей стиль управления "Кабс" порой вызывает вопросы.

Как раз для того, чтобы наладить связи с фанатами "синих" и обсудить условия сделки, члены семьи Рикеттс направляются в Лондон.


Метки Рикеттс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2022 16:00

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  1. ivan-tns 22.03.2022 16:47 # ivan-tns
    Один хрен летом будет распродажа игроков, чтобы вернуть Ромке деньги 2 ярда фунтов. Фанаты пенсов могу идти продаваться на Эбби Роуд, чтобы клуб не вылетел в Чемпионшип!

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  2. sexan 22.03.2022 16:46 # sexan
    чей глава Джо был замечен в проявлении расизма

    Yeah boy!!!

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  3. chelsea 22.03.2022 16:30 # chelsea
    свои пацаны, одобряем

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