Члены семейства Рикеттс летят в Лондон
Члены семейства Рикеттс летят в Лондон, чтобы приблизиться к приобретению "Челси".
Как сообщает Evening Standard, американское семейство считает себя главным претендентом на покупку "Челси" у Романа Абрамовича.
Уверенности Рикеттс, которые владеют бейсбольной командой "Чикаго Кабс", придают финансовая поддержка инвестора Кена Гриффина, которые вдвое богаче Абрамовича.
Вместе с тем не все болельщики одобряют намерения Рикеттс, чей глава Джо был замечен в проявлении расизма и чей стиль управления "Кабс" порой вызывает вопросы.
Как раз для того, чтобы наладить связи с фанатами "синих" и обсудить условия сделки, члены семьи Рикеттс направляются в Лондон.
22.03.2022 16:00
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Один хрен летом будет распродажа игроков, чтобы вернуть Ромке деньги 2 ярда фунтов. Фанаты пенсов могу идти продаваться на Эбби Роуд, чтобы клуб не вылетел в Чемпионшип!
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чей глава Джо был замечен в проявлении расизма
Yeah boy!!!
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свои пацаны, одобряем
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