Эдерсон досрочно возвращается из сборной Бразилии

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон досрочно возвращается в расположение своего клуба из сборной Бразилии.

На прошлой неделе Эдерсон был назван в числе игроков, вызванных на заключительные для бразильской сборной матчи в отборе к ЧМ-2022 против Чили и Боливии.



Стоит отметить, что сборная Бразилии уже гарантировала себе путевку на турнир в Катаре и теперь лишь может подтвердить первое место в южноамериканской квалификации.



Как бы то ни было, Эдерсон оба предстоящих матча бразильцев пропустит. Как сообщает Manchester Evening News, досрочное возвращение первого номера "горожан" домой связано с болезнью.