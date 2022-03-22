Эдерсон досрочно возвращается из сборной Бразилии

Эдерсон Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон досрочно возвращается в расположение своего клуба из сборной Бразилии.

На прошлой неделе Эдерсон был назван в числе игроков, вызванных на заключительные для бразильской сборной матчи в отборе к ЧМ-2022 против Чили и Боливии.

Стоит отметить, что сборная Бразилии уже гарантировала себе путевку на турнир в Катаре и теперь лишь может подтвердить первое место в южноамериканской квалификации.

Как бы то ни было, Эдерсон оба предстоящих матча бразильцев пропустит. Как сообщает Manchester Evening News, досрочное возвращение первого номера "горожан" домой связано с болезнью.


Метки Манчестер Сити, сборная Бразилии, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 509

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. frisby 22.03.2022 15:10 # frisby
    какая разница? этот мальчик итак всегда был вторым номером после Алисона Беккера поэтому что он есть что его нет похуй

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: