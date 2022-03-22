Эдерсон досрочно возвращается из сборной Бразилии
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон досрочно возвращается в расположение своего клуба из сборной Бразилии.
На прошлой неделе Эдерсон был назван в числе игроков, вызванных на заключительные для бразильской сборной матчи в отборе к ЧМ-2022 против Чили и Боливии.
Стоит отметить, что сборная Бразилии уже гарантировала себе путевку на турнир в Катаре и теперь лишь может подтвердить первое место в южноамериканской квалификации.
Как бы то ни было, Эдерсон оба предстоящих матча бразильцев пропустит. Как сообщает Manchester Evening News, досрочное возвращение первого номера "горожан" домой связано с болезнью.
22.03.2022 15:00
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Последние комментарии:
какая разница? этот мальчик итак всегда был вторым номером после Алисона Беккера поэтому что он есть что его нет похуй
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