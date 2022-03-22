У "Эвертона" есть план по возвращению Калверт-Левина в форму

"Эвертон" разработал индивидуальную тренировочную программу, чтобы вернуть нападающего Доминика Калверт-Левина в форму.

В минувшее воскресенье против "Кристал Пэлас" в рамках Кубка Англии 25-летний Калверт-Левин вышел на футбольное поле лишь в 11-й раз в этом сезоне.



"Ирискам" очень не хватает голов Доминика — меньше, чем мерсисайдцы (29), в этом сезоне Премьер-Лиги забили только три команды.



Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард считает возвращение в форму Калверт-Левина, наколотившего 21 мяч в прошлом сезоне, ключом к продлению прописки в Премьер-Лиге, поэтому во время международного перерыва Доминик будет заниматься по специальной программе.



"Мы нуждаемся в нем. Мы нуждаемся в том, чтобы наши большие игроки, которые вели команду за собой прежде, делали это снова. Сейчас хорошее время для нас, чтобы поработать с ним над резкостью, физической формой, силой. Надеюсь, это будет новое начало для него".



"Я действительно надеюсь, что это придаст ему уверенности в себе. Это было тяжелое время для него из-за травм. Он хороший парень, который хочет быть лучшим, но он все еще молод", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.