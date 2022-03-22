Дайер: "Мой лучший сезон в "Тоттенхэме"

Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер считает, что в этом сезоне показывает свою лучшую игру за все время выступлений за лондонский клуб.

На днях главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал 28-летнего Дайера одним из лучших защитников в Премьер-Лиге.



Дайеру льстит эта похвала — Эрик и сам чувствует, что он хорош, но все еще хочет стать лучше.



"Я чувствую, что это определенно мой лучший сезон за все время, что я выступаю за "Тоттенхэм". И не только в качестве центрального защитника".



"Не думаю, что когда-либо прежде я демонстрировал столь стабильную игру, как в это сезоне. На мой взгляд, сейчас я играю в свой лучший футбол".



"Всегда очень приятно, когда тренер — особенно вроде него — говорит такие вещи. Это придает мне уверенности, но для меня важнее его слова о том, что я способен значительно прибавить, и именно на этом я сосредоточен больше всего".



"Я хочу реализовать свой потенциал, насколько это возможно", — цитирует Дайера Daily Mail.