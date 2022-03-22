Фанаты "Ливерпуля" и "Сити" требуют перенести кубковый полуфинал с "Уэмбли"
Фанаты "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" потребовали перенести матч их команд в полуфинале Кубка Англии с "Уэмбли".
16 или 17 апреля двум лучшим командам Премьер-Лиги этого сезона предстоит определить судьбу путевки в финал Кубка Англии.
Проблема в том, что в пасхальный уикенд ни из Ливерпуля, ни из Манчестера не будут ходить поезда до Лондона — на железнодорожной станции Юстон, главном хабе для северо-восточного направления, проводятся плановые ремонтные работы.
Речь идет именно о плановых работах — о том, что у иногородних болельщиков могут возникнуть проблемы с дорогой до "Уэмбли", FA была уведомлена еще полгода назад.
Как сообщает Daily Mail, теперь фанаты обеих команд требуют от Ассоциации принять меры и перенести матч в более подходящее место.
22.03.2022 12:00
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Можно в Киеве сыграть, как раз всех руснявых к тому времени должны уже по сжигать, как в Одессе.
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