Фанаты "Ливерпуля" и "Сити" требуют перенести кубковый полуфинал с "Уэмбли"

Фанаты "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" потребовали перенести матч их команд в полуфинале Кубка Англии с "Уэмбли".

16 или 17 апреля двум лучшим командам Премьер-Лиги этого сезона предстоит определить судьбу путевки в финал Кубка Англии.



Проблема в том, что в пасхальный уикенд ни из Ливерпуля, ни из Манчестера не будут ходить поезда до Лондона — на железнодорожной станции Юстон, главном хабе для северо-восточного направления, проводятся плановые ремонтные работы.



Речь идет именно о плановых работах — о том, что у иногородних болельщиков могут возникнуть проблемы с дорогой до "Уэмбли", FA была уведомлена еще полгода назад.



Как сообщает Daily Mail, теперь фанаты обеих команд требуют от Ассоциации принять меры и перенести матч в более подходящее место.