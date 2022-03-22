FA в ярости от того, что четвертьфиналы Кубка Англии показали в России

Телекамера FA находится в ярости от того, что четвертьфиналы Кубка Англии были показаны по российскому телевидению.

Напомним, ранее в этом месяце Премьер-Лига расторгла контракт по трансляциям своих матчей на территории России. Таким же образом поступили и Футбольная Лига с Ассоциацией.

Тем не менее, телеканалы системы "Матч ТВ" показали все четыре четвертьфинальных матча Кубка Англии для своих зрителей в минувший уикенд.

Как утверждает Daily Mail, боссы FA находятся в ярости и теперь разбираются с компанией IMG, которая продавала права на телетрансляции в России.

У Ассоциации также существуют опасения, что в России могут показать предстоящие товарищеские матчи сборной Англии против Швейцарии и Кот-д'Ивуара. Правами на них владеет УЕФА.


Метки FA, Кубок Англии, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1934

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Последние комментарии:




  1. arsenal16 22.03.2022 11:53 # arsenal16
    русне сейчас надо все запретить и вернуть их в 19 век, ведь их войны не касаются в цивилизованном мире, пусть и цивилизованные технологии, развлечения и блага их тоже не касаются, у русни хата с краю

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  2. faterlend 22.03.2022 11:50 # faterlend
    Так руские это воры, главные воры планеты.

    Русня все воровала, когда еще диназавры не родились.

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  3. liver4ever 22.03.2022 11:46 # liver4ever
    Просто в ярости, ведь просмотр футбола помогает вторжению на Украину!

    Ебаный стыд и маразм

    Наверное стоит признать футбол экстремистским и перестать в него играть

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  4. ezh28 22.03.2022 11:30 # ezh28
    На хую Россия вертела хохлорылых с мелкобритами!
    Бугагаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!

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  5. apl-nash 22.03.2022 11:22 # apl-nash
    Уговор дороже денег (русская народная пословица). Деньги получили - показывайте

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  6. suddenly 22.03.2022 11:19 # suddenly
    Пусть тогда деньги полученные с показа этих трансляций передадут Украине.

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  7. gucman 22.03.2022 11:16 # gucman
    Норм поccaли на шизика бориса джонсона

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  8. yela 22.03.2022 11:11 # yela
    Какие же англичане красавчики, моё уважение.
    В Мордоре должны быть только трансляции дерьма, коим сам народ и является. Все закономерно

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