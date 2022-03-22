FA в ярости от того, что четвертьфиналы Кубка Англии показали в России

FA находится в ярости от того, что четвертьфиналы Кубка Англии были показаны по российскому телевидению.

Напомним, ранее в этом месяце Премьер-Лига расторгла контракт по трансляциям своих матчей на территории России. Таким же образом поступили и Футбольная Лига с Ассоциацией.



Тем не менее, телеканалы системы "Матч ТВ" показали все четыре четвертьфинальных матча Кубка Англии для своих зрителей в минувший уикенд.



Как утверждает Daily Mail, боссы FA находятся в ярости и теперь разбираются с компанией IMG, которая продавала права на телетрансляции в России.



У Ассоциации также существуют опасения, что в России могут показать предстоящие товарищеские матчи сборной Англии против Швейцарии и Кот-д'Ивуара. Правами на них владеет УЕФА.