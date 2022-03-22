FA в ярости от того, что четвертьфиналы Кубка Англии показали в России
FA находится в ярости от того, что четвертьфиналы Кубка Англии были показаны по российскому телевидению.
Напомним, ранее в этом месяце Премьер-Лига расторгла контракт по трансляциям своих матчей на территории России. Таким же образом поступили и Футбольная Лига с Ассоциацией.
Тем не менее, телеканалы системы "Матч ТВ" показали все четыре четвертьфинальных матча Кубка Англии для своих зрителей в минувший уикенд.
Как утверждает Daily Mail, боссы FA находятся в ярости и теперь разбираются с компанией IMG, которая продавала права на телетрансляции в России.
У Ассоциации также существуют опасения, что в России могут показать предстоящие товарищеские матчи сборной Англии против Швейцарии и Кот-д'Ивуара. Правами на них владеет УЕФА.
22.03.2022 11:00
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Последние комментарии:
русне сейчас надо все запретить и вернуть их в 19 век, ведь их войны не касаются в цивилизованном мире, пусть и цивилизованные технологии, развлечения и блага их тоже не касаются, у русни хата с краю
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Так руские это воры, главные воры планеты.
Русня все воровала, когда еще диназавры не родились.
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Просто в ярости, ведь просмотр футбола помогает вторжению на Украину!
Ебаный стыд и маразм
Наверное стоит признать футбол экстремистским и перестать в него играть
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На хую Россия вертела хохлорылых с мелкобритами!
Бугагаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!
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Уговор дороже денег (русская народная пословица). Деньги получили - показывайте
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Пусть тогда деньги полученные с показа этих трансляций передадут Украине.
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Норм поccaли на шизика бориса джонсона
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Какие же англичане красавчики, моё уважение.
В Мордоре должны быть только трансляции дерьма, коим сам народ и является. Все закономерно
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