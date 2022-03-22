Венгер: "Я подобен человеку, завязавшему с наркотиками"

Экс-наставник "Арсенал" Арсен Венгер сравнил тренерскую работу с наркозависимостью.

Проведя 22 года в "Арсенале", в мае 2018 Венгер оставил лондонский клуб и с тех пор так и не обзавелся другой тренерской работой.



Арсен нашел для себя отдушину, став директором ФИФА, но бровка по-прежнему манит 72-летнего француза.



"Я провел 40 сезонов у бровки, и если бы я прислушался к своему нутру, то до сих пор бы тренировал".



"Я по-прежнему скучаю по тренерской работе. Я по-прежнему скучаю по связанному с ним напряжению. Так что я по-прежнему уязвим — я подобен человеку, завязавшему с наркотиками".



"Думаю, я могу быть полезен и иным образом. Если я смогу приносить пользу футболу глобально, это доставит мне удовлетворение. Более интеллектуально, но и более эффективно в мировом масштабе", — сообщил Венгер beIN Sport.