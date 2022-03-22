Лукаку вновь заговорил об "Интере"

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку вновь высказался насчет своего бывшего клуба "Интера".

Ранее в этом сезоне Лукаку устроил настоящий скандал, озвучив свое желание вернуться в "Интер" и выразив недовольство своей ситуацией в "Челси".

Получив награду лучшему игроку Серии А по итогам — чемпионского для "Интера" — сезона 2020/21 Ромелу вновь вспомнил, как ему хорошо было в Италии.

"Клуб всегда поддерживал нас (игроков), как и фанаты, которых я хочу поблагодарить".

"Тебе не каждый день удается опередить Криштиану Роналду. Для меня он один из трех лучших игроков в истории футбола. Благодаря конкуренции с ним я вышел на другой уровень, потому что он творит великие вещи".

"Я очень рад попасть в символическую сборную Серии А прошлого сезона. Я хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня, а также команду, которая мне очень помогла, тренера и его штаб. То было командное достижение, и для меня честь оказаться в символической сборной".

"Я с детства мечтал выступать в Серии А, и я сделал все, чтобы исполнить эту мечту. Я доволен, что сделал это".

"Для меня честь быть признанным лучшим игроком прошлого сезона. Я бы не смог этого достичь без помощи команды. Мы победили вместе, в процессе становясь лучше. Каждый добился прогресса, а тренер всегда поддерживал нас. Эта награда придает мне большую уверенность на будущее", — цитирует Лукаку Evening Standard.


Метки Интер, Лукаку, награды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2022 09:00

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  1. scauzer11 22.03.2022 09:52 # scauzer11
    пись пись на чмырси))

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  2. liverpool888 22.03.2022 09:22 # liverpool888
    Продадут Лаутаро и вернут Лукаку, плюс пригласят Дибалу свободным агентом

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  3. arsenalbigfan 22.03.2022 09:03 # arsenalbigfan
    ахахха, госпаде, макака не угоманивается, продолжает окроплять никчемное членси и его главную фанадку мокрощельси)

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