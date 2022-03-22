Кепа и Хендерсон среди голкиперов, которыми интересуется "Ньюкасл"

"Ньюкасл" составил список игроков по укреплению вратарской позиции грядущим летом.

Нынешний первый номер "Ньюкасла" Марин Дубравка является одним из самых стабильных игроков команды Эдди Хау в этом сезоне, однако стремление клуба с "Сент-Джеймс Парк" выйти на новый уровень заставляет искать усиление и на позиции голкипера.



"Сороки" еще в январе пытались арендовать Дина Хендерсона из "Манчестер Юнайтед", однако сделка сорвалась из-за того, что Дубравка отказался переходить в противоположном направлении, становясь дублером Давида Де Хеа.



Daily Mail утверждает, что Хендерсон по-прежнему заинтересован в переходе в "Ньюкасл", однако постоянный трансфер Дина зависит от того, какую цену назначит "Юнайтед".



Помимо Хендерсона, в шорт-лист "сорок" также вошли Кепа Аррисабалага из "Челси", Бернд Лено из "Арсенала" и Сэм Джонстон из "Вест Бромвича". Из всех них только Джонстон является основным голкипером в своем клубе — правда, выступает в Чемпионшипе.