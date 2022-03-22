"Юнайтед" готов переманить Ришарлисона

"Манчестер Юнайтед" готов воспользоваться финансовыми проблемами "Эвертона", переманив нападающего "ирисок" Ришарлисона.

Финансовое положение "Эвертона" и раньше оставляло желать сильно лучшего, однако недавно ситуация только ухудшилась ввиду того, что мерсисайдский клуб потерял несколько связанных с Алишером Усмановым спонсоров.



Даже если "Эвертон" удержится в Премьер-Лиге, "ириски" будут вынуждены задуматься о продаже кого-нибудь из своих ведущих игроков.



Как утверждает Goal Brazil, в этом может быть прекрасная возможность для "Юнайтед" переманить Ришарлисона, который в этом сезоне много времени проводит в лазарете, лишь забив четыре гола и отдав три результативные передачи.



"Юнайтед" интересовался Ришарлисоном еще пару лет назад, во времена Оле Гуннара Сульшера, но тогда 24-летний бразилец стоил чересчур дорого.