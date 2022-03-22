"Юнайтед" готов переманить Ришарлисона
"Манчестер Юнайтед" готов воспользоваться финансовыми проблемами "Эвертона", переманив нападающего "ирисок" Ришарлисона.
Финансовое положение "Эвертона" и раньше оставляло желать сильно лучшего, однако недавно ситуация только ухудшилась ввиду того, что мерсисайдский клуб потерял несколько связанных с Алишером Усмановым спонсоров.
Даже если "Эвертон" удержится в Премьер-Лиге, "ириски" будут вынуждены задуматься о продаже кого-нибудь из своих ведущих игроков.
Как утверждает Goal Brazil, в этом может быть прекрасная возможность для "Юнайтед" переманить Ришарлисона, который в этом сезоне много времени проводит в лазарете, лишь забив четыре гола и отдав три результативные передачи.
"Юнайтед" интересовался Ришарлисоном еще пару лет назад, во времена Оле Гуннара Сульшера, но тогда 24-летний бразилец стоил чересчур дорого.
22.03.2022 07:00
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У Эвертона есть два ценных актива - ДКЛ и Ришарлисон.
Если ДКЛ в виду своей привязанности к Эвертону может пережить этот плачевный результат и остаться на след сезон, то у Ришарлисона таких моральных обязанностей нет.
Скорее всего, как минимум один из этой пары уйдёт из клуба . А Лэмпарду предстоит перекраивать команду на свой лад. Я бы начал с обороны - вратарю с бестолковым выражением лица нужен сильный конкурент, Кин в этом месяце выглядит просто манекеном, а капитан команды находится в предпенсионном возрасте.
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