Великобритания и Ирландия примут Евро-2028

Великобритания и Ирландия получат право на проведение Чемпионата Европы в 2028 году.

В прошлом месяце Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия отказались от притязаний на Чемпионат Мира 2030 года, решив сосредоточить свои усилия на продвижении заявки по Евро-2028.



До военных действий на Украине ожидалось, что на проведение Евро-2028 также будет претендовать Россия, но теперь это немыслимо.



The Telegraph ожидает, что уже на текущей неделе Великобритания и Ирландия будут подтверждены в качестве победителя, а Италии, другому фавориту, УЕФА отдаст право принять Евро-2032.



После официального подтверждения у принимающей стороны будет срок до конца года, чтобы предоставить все необходимые гарантии правительства — касательно безопасности, финансирования, визового вопроса и так далее.