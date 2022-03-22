Великобритания и Ирландия примут Евро-2028
Великобритания и Ирландия получат право на проведение Чемпионата Европы в 2028 году.
В прошлом месяце Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия отказались от притязаний на Чемпионат Мира 2030 года, решив сосредоточить свои усилия на продвижении заявки по Евро-2028.
До военных действий на Украине ожидалось, что на проведение Евро-2028 также будет претендовать Россия, но теперь это немыслимо.
The Telegraph ожидает, что уже на текущей неделе Великобритания и Ирландия будут подтверждены в качестве победителя, а Италии, другому фавориту, УЕФА отдаст право принять Евро-2032.
После официального подтверждения у принимающей стороны будет срок до конца года, чтобы предоставить все необходимые гарантии правительства — касательно безопасности, финансирования, визового вопроса и так далее.
22.03.2022 06:00
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