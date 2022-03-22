Триппьер и Уилсон вернутся в апреле

Ключевые игроки "Ньюкасла" Киран Триппьер и Каллум Уилсон вернутся в строй в конце апреля.

Присоединившись к "Ньюкаслу" только в январе, защитник Триппьер сразу же утвердился лидером команды Эдди Хау. Киран даже успел дважды отличиться в Премьер-Лиге, прежде чем 13 февраля против "Астон Виллы" получил перелом стопы.



Как сообщает The Telegraph, Триппьер все еще перемещается при помощи костылей, однако медицинский штаб "сорок" доволен процессом восстановления.



Ожидается, что уже в ближайшие две недели Киран приступит к пробежкам. При идеальном раскладе 31-летний англичанин может сыграть уже против "Кристал Пэлас" 20 апреля.



Также идет на поправку нападающий Уилсон, который является лучшим бомбардиром "Ньюкасла" в этом сезоне с шестью голами. Каллум отсутствует с матча против "Манчестер Юнайтед" 27 декабря, когда он повредил ахилл.



30-летний Уилсон уже приступил к пробежкам и в течение следующей недели будет постепенно увеличивать нагрузку. Каллум тоже надеется сыграть против "Пэлас" через месяц.



Добавим, "Ньюкасл" неплохо справляется без двух таких важных игроков и сейчас находится уже в девяти очках над зоной вылета Премьер-Лиги.