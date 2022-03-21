"Юнайтед" определил шорт-лист из четырех тренеров

"Манчестер Юнайтед" оставил четырех кандидатов в своем шорт-листе на должность нового главного тренера.

Отработав этот сезон в в качестве временного тренера, 1 июня Ральф Рангник перейдет на роль консультанта. На "Олд Траффорд" пока не обсуждали полномочия 63-летнего немца, позволяя тому полностью сосредоточиться на концовке кампании, сообщает Sky Sports.



Однако "Юнайтед" не рассматривает Рангника на роль постоянного рулевого, как и не рассматривает Томаса Тухеля, всецело ожидая, что соотечественник Ральфа останется в "Челси" после обретения лондонским клубом нового владельца.



Зато в шорт-листе "красных дьяволов" значатся Маурисио Почеттино из ПСЖ, Эрик Тен Хаг из "Аякса", Хулен Лопетеги из "Севильи" и Луис Энрике из сборной Испании.



Конечно, фаворитами являются Почеттино и Тен Хаг, причем в руководстве "Юнайтед" наблюдается раскол мнений насчет того, что из этих двоих больше подходит клубу.