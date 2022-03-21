"Юнайтед" определил шорт-лист из четырех тренеров

Маурисио Почеттино и Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" оставил четырех кандидатов в своем шорт-листе на должность нового главного тренера.

Отработав этот сезон в в качестве временного тренера, 1 июня Ральф Рангник перейдет на роль консультанта. На "Олд Траффорд" пока не обсуждали полномочия 63-летнего немца, позволяя тому полностью сосредоточиться на концовке кампании, сообщает Sky Sports.

Однако "Юнайтед" не рассматривает Рангника на роль постоянного рулевого, как и не рассматривает Томаса Тухеля, всецело ожидая, что соотечественник Ральфа останется в "Челси" после обретения лондонским клубом нового владельца.

Зато в шорт-листе "красных дьяволов" значатся Маурисио Почеттино из ПСЖ, Эрик Тен Хаг из "Аякса", Хулен Лопетеги из "Севильи" и Луис Энрике из сборной Испании.

Конечно, фаворитами являются Почеттино и Тен Хаг, причем в руководстве "Юнайтед" наблюдается раскол мнений насчет того, что из этих двоих больше подходит клубу.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Почеттино, ПСЖ, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1541

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 22.03.2022 00:26 # takernotagiver
    Тут слух прошел

    "У меня есть новости для украинских солдатиков. Готовьтесь открывать второй фронт. Сегодня Главнокомандующий ВСУ Залужный проводил, что-то вроде селекторного совещания с остатками командиров. Обсуждал полученные данные от ГУР.

    Так вот, согласно этих данных, до конца следующего месяца Польша введёт свои войска в 4 западные области Украины. Сначала поляки сделают ряд громких заявлений о том, что Россия планирует напасть на Польшу. Затем, якобы работая на опережение, чтобы остановить врага на чужой земле, и одновременно под предлогом помощи братскому украинскому народу, чтобы украинцы не сразу начали сопротивляться, польская армия попытается взять под контроль Волынскую, Львовскую, Ровенскую и Тернопольскую области.

    Теперь понятно, почему некоторые украинские офицеры уже сбежали в Польшу.

    Залужный и другие украинские командиры понимают эту проблему и то, что Польша придёт не для того, чтобы воевать с русскими, а для того, чтобы вернуть свои исторические земли. Вот они и думают, что с этим делать. Но пока не придумали. На совещании даже звучало одно из предложений помириться с Россией, лишь бы не допустить окончательное уничтожение Украины. Конечно, никто это предложение в серьёз не рассматривал, однако оно глубоко засело в генеральских головах. И возможно, Залужному придётся пойти на этот шаг.

    П.с. Как вы наверное догадались, клоуна Зеленского никто ни о чём не спрашивает и никто ему ничего не докладывает. Все понимают, что он обычный юмористический блогер. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха..."

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  2. progressive 22.03.2022 00:07 # progressive
    Украине ежедневно выделяют миллион денег. Мирные жители голодают в подвалах, а родители отдают свои сбережения, чтобы сына одеть и обуть на войну против оккупанта.

    Может объяснят местные хохлоглоты, на что уходят эти деньги из ЕС и от прочих толерастов? Или может Порошенк знает, который убегает с чемоданами в тёплые края?

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  3. takernotagiver 22.03.2022 00:02 # takernotagiver
    Ютубера латыша Кирилла Федорова, создателя канала "История оружия" арестовали в Риге и предъявляют обвинения в госизмене. Свободная Европа, мать их. Смотрел его. Никаких секретов не выдавал, нейтрально и адекватно доносил информацию, а его посчитали пророссийским. Ебнутые

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  4. ian 21.03.2022 23:37 # ian
    читал кто "Ученики ворона" Андрея Васильева?

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  5. superperez101 21.03.2022 23:37 # superperez101
    не бережете вы себя люди
    дышите злобой друг на друга, поливаете почем свет
    вместо того чтобы спокойно выпить конъячку и посидеть у камина в кресле

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  6. superperez101 21.03.2022 23:34 # superperez101
    блять
    новость про мю
    4 камента и ни одного даже отдаленно про футбол

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  7. ian 21.03.2022 23:33 # ian
    В США ввели санкции против Юрия Гагарина

    Задорнов всё знал!!

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  8. hammersmith 21.03.2022 23:33 # hammersmith
    бля, как же ебут уринкраину, просто страна-терпила

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  9. takernotagiver 21.03.2022 23:15 # takernotagiver
    Вот настоящая история Украины:
    Украина - это кусок земли, который в средние века занимал маленькую площадь, на которую скидывали всяких отбросов общества, которые только и умели, что грабить и воровать, чтоб не мешали жить нормальным людям и заодно были прослойкой между русскими и зарубежными государствами, поэтому и назвали Украиной (окраина, граница). На протяжении истории к этому куску присоединялись другие земли с подачи щедрых, по большей части правителей Российской Империи, которые верили в то, что люди Украины, смешавшись с русским народом, возьмут пример с трудолюбивого и дружного народа и вместе они сплотятся, станут единым целым и принесут огромную пользу всему государству. Настоящие украинцы - алчные и подлые люди. Их сущность дала о себе знать, когда Запад начал и до настоящего момента продолжает манить своими ценностями, чтоб прибрать к рукам часть свалившихся на них подаренных русскими территорий. Вкратце, все. Украина к Древней Руси и ее свершениям не имеет никакого отношения. Выбрасывайте свои учебники по истории от Грушевского и остальных продажных писателей из окон.

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  10. faterlend 21.03.2022 23:10 # faterlend
    В Казани за спекуляцию задержали мужчину, пытавшегося продать 50 кг сахара. Полиция мониторила объявления о продаже сахара в соцсетях

    Это не Панорама, а реальная новость. Просто вдумайтесь: задержание за спекуляцию мешка сахара! А когда-то в Москве собирались строить международный финансовый центр))))))

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  11. faterlend 21.03.2022 23:03 # faterlend
    Пьяные крики и запах сортира -
    Внешние признаки "русского мира".
    Цепь золотая на шее банкира -
    Связь поколений "русского мира".
    Русский язык стал родным для башкира -
    Это политика "русского мира".
    У депутата седьмая квартира -
    Вот справедливость "русского мира".
    Крест золотой на груди рэкетира -
    Это духовность "русского мира".
    Из негодяя сделать кумира -
    Идеология "русского мира".
    Ложь ежедневная телеэфира -
    Это правдивость "русского мира".
    Двадцать копеек пачка пломбира -
    Память фантомная "русского мира".
    В морду удар от отца-командира -
    Вот "педагогика" "русского мира".
    Насмерть кувалдой забить дезертира -
    Это гуманность "русского мира".
    Сытый смешок на устах конвоира -
    Это реальность "русского мира".
    Вор, матершинник, подлец и задира -
    Это сторонник "русского мира".
    Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
    Издревле скрепы "русского мира".
    Смерть вместо масла, война вместо мира -
    Это основа "русского мира".
    Братья, друзья, земляки-украинцы!
    Разве нужны нам такие "гостинцы?

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  12. hunter022 21.03.2022 23:01 # hunter022
    Всё, что нужно знать про бандерлогов:

    Укро-бешенцев в Европе только официально уже за 3 млн рыл, будет и за 5, а то и больше. И уже воет весь ЕС. В венском вальсе воет Польша, воют Альпы и Дунай. Вот уже и Бельгия тихонько взвизгнула. Бешенцы тупые как бараны, беспардонные как свиньи и наглые как абизяны. Молдаване уже их бить начали, пшеки на низком старте.

    И вот они уже добрались до Израиля - и многие там тоже поняли:
    Всё товарищи! Приехали! Моё терпение достигло точки кипения. Только что, минут пятнадцать назад мне Еврейке в Израиле сообщили, что я жідівська рожа! И мало вас гитлер сжег в печах! За что? Да за то, что я говорю по русски и в добавок отказалась бесплатно сделать маникюр с гель лаком даме которая приехала из Украины… И у неё нет денег… Честно говоря если бы она сказала , что у неё вросший ноготь, мозоль и ТД. Я бы да сделала и копейки не взяла! Но слиха маникюр не первая необходимость Вот за это я получила на голову кучу грязи и оскорблений! на минуточку я из Харькова, и у меня там близкие мне люди за которых мне больно и страшно. Я по возможности посылаю деньги им, и жертвовала на поддержку Украины… Но извините мы в Израиле, на своей земле сейчас должны выслушивать оскорбления тех от которых мы убежали 27 лет назад?! Это вообще за гранью!! А бежать нам уже некуда… И что будет дальше?

    Ну, и классика жанра: "Послушай, человеческий детёныш, - сказал медведь Балу, - я учил тебя Закону Джунглей, но у бандерлогов нет Закона. Бандерлоги - отверженные. У них нет собственного наречия, они пользуются украденными словами. У них не наши обычаи. У них нет памяти. Они уверяют, что они великий народ, но падает орех, и они всё забывают об этом. Бандерлогов много, они злы, грязны, не имеют стыда, и если у них есть какое-либо желание, то именно стремление, чтобы в джунглях их заметили. Они всё собираются избрать себе вожака, составить собственные законы, придумать обычаи, но никогда не выполняют задуманного, потому что их памяти не хватает до следующего дня. В оправдание себе обезьяны сочинили поговорку: «То, о чем бандерлог думает теперь, джунгли подумают позже», и это сильно ободряет их." Обезьяны в двадцать голосов твердили ему, как они мудры, сильны и добры и как он неразумен, что хочет с ними расстаться. — Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим - значит, это правда! — кричали они.

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