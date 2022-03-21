"Юнайтед" определил шорт-лист из четырех тренеров
"Манчестер Юнайтед" оставил четырех кандидатов в своем шорт-листе на должность нового главного тренера.
Отработав этот сезон в в качестве временного тренера, 1 июня Ральф Рангник перейдет на роль консультанта. На "Олд Траффорд" пока не обсуждали полномочия 63-летнего немца, позволяя тому полностью сосредоточиться на концовке кампании, сообщает Sky Sports.
Однако "Юнайтед" не рассматривает Рангника на роль постоянного рулевого, как и не рассматривает Томаса Тухеля, всецело ожидая, что соотечественник Ральфа останется в "Челси" после обретения лондонским клубом нового владельца.
Зато в шорт-листе "красных дьяволов" значатся Маурисио Почеттино из ПСЖ, Эрик Тен Хаг из "Аякса", Хулен Лопетеги из "Севильи" и Луис Энрике из сборной Испании.
Конечно, фаворитами являются Почеттино и Тен Хаг, причем в руководстве "Юнайтед" наблюдается раскол мнений насчет того, что из этих двоих больше подходит клубу.
21.03.2022 23:00
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Тут слух прошел
"У меня есть новости для украинских солдатиков. Готовьтесь открывать второй фронт. Сегодня Главнокомандующий ВСУ Залужный проводил, что-то вроде селекторного совещания с остатками командиров. Обсуждал полученные данные от ГУР.
Так вот, согласно этих данных, до конца следующего месяца Польша введёт свои войска в 4 западные области Украины. Сначала поляки сделают ряд громких заявлений о том, что Россия планирует напасть на Польшу. Затем, якобы работая на опережение, чтобы остановить врага на чужой земле, и одновременно под предлогом помощи братскому украинскому народу, чтобы украинцы не сразу начали сопротивляться, польская армия попытается взять под контроль Волынскую, Львовскую, Ровенскую и Тернопольскую области.
Теперь понятно, почему некоторые украинские офицеры уже сбежали в Польшу.
Залужный и другие украинские командиры понимают эту проблему и то, что Польша придёт не для того, чтобы воевать с русскими, а для того, чтобы вернуть свои исторические земли. Вот они и думают, что с этим делать. Но пока не придумали. На совещании даже звучало одно из предложений помириться с Россией, лишь бы не допустить окончательное уничтожение Украины. Конечно, никто это предложение в серьёз не рассматривал, однако оно глубоко засело в генеральских головах. И возможно, Залужному придётся пойти на этот шаг.
П.с. Как вы наверное догадались, клоуна Зеленского никто ни о чём не спрашивает и никто ему ничего не докладывает. Все понимают, что он обычный юмористический блогер. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха..."
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Украине ежедневно выделяют миллион денег. Мирные жители голодают в подвалах, а родители отдают свои сбережения, чтобы сына одеть и обуть на войну против оккупанта.
Может объяснят местные хохлоглоты, на что уходят эти деньги из ЕС и от прочих толерастов? Или может Порошенк знает, который убегает с чемоданами в тёплые края?
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Ютубера латыша Кирилла Федорова, создателя канала "История оружия" арестовали в Риге и предъявляют обвинения в госизмене. Свободная Европа, мать их. Смотрел его. Никаких секретов не выдавал, нейтрально и адекватно доносил информацию, а его посчитали пророссийским. Ебнутые
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читал кто "Ученики ворона" Андрея Васильева?
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не бережете вы себя люди
дышите злобой друг на друга, поливаете почем свет
вместо того чтобы спокойно выпить конъячку и посидеть у камина в кресле
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блять
новость про мю
4 камента и ни одного даже отдаленно про футбол
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В США ввели санкции против Юрия Гагарина
Задорнов всё знал!!
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бля, как же ебут уринкраину, просто страна-терпила
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Вот настоящая история Украины:
Украина - это кусок земли, который в средние века занимал маленькую площадь, на которую скидывали всяких отбросов общества, которые только и умели, что грабить и воровать, чтоб не мешали жить нормальным людям и заодно были прослойкой между русскими и зарубежными государствами, поэтому и назвали Украиной (окраина, граница). На протяжении истории к этому куску присоединялись другие земли с подачи щедрых, по большей части правителей Российской Империи, которые верили в то, что люди Украины, смешавшись с русским народом, возьмут пример с трудолюбивого и дружного народа и вместе они сплотятся, станут единым целым и принесут огромную пользу всему государству. Настоящие украинцы - алчные и подлые люди. Их сущность дала о себе знать, когда Запад начал и до настоящего момента продолжает манить своими ценностями, чтоб прибрать к рукам часть свалившихся на них подаренных русскими территорий. Вкратце, все. Украина к Древней Руси и ее свершениям не имеет никакого отношения. Выбрасывайте свои учебники по истории от Грушевского и остальных продажных писателей из окон.
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В Казани за спекуляцию задержали мужчину, пытавшегося продать 50 кг сахара. Полиция мониторила объявления о продаже сахара в соцсетях
Это не Панорама, а реальная новость. Просто вдумайтесь: задержание за спекуляцию мешка сахара! А когда-то в Москве собирались строить международный финансовый центр))))))
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Пьяные крики и запах сортира -
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира -
Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира -
Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира -
Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы!
Разве нужны нам такие "гостинцы?
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Всё, что нужно знать про бандерлогов:
Укро-бешенцев в Европе только официально уже за 3 млн рыл, будет и за 5, а то и больше. И уже воет весь ЕС. В венском вальсе воет Польша, воют Альпы и Дунай. Вот уже и Бельгия тихонько взвизгнула. Бешенцы тупые как бараны, беспардонные как свиньи и наглые как абизяны. Молдаване уже их бить начали, пшеки на низком старте.
И вот они уже добрались до Израиля - и многие там тоже поняли:
Всё товарищи! Приехали! Моё терпение достигло точки кипения. Только что, минут пятнадцать назад мне Еврейке в Израиле сообщили, что я жідівська рожа! И мало вас гитлер сжег в печах! За что? Да за то, что я говорю по русски и в добавок отказалась бесплатно сделать маникюр с гель лаком даме которая приехала из Украины… И у неё нет денег… Честно говоря если бы она сказала , что у неё вросший ноготь, мозоль и ТД. Я бы да сделала и копейки не взяла! Но слиха маникюр не первая необходимость Вот за это я получила на голову кучу грязи и оскорблений! на минуточку я из Харькова, и у меня там близкие мне люди за которых мне больно и страшно. Я по возможности посылаю деньги им, и жертвовала на поддержку Украины… Но извините мы в Израиле, на своей земле сейчас должны выслушивать оскорбления тех от которых мы убежали 27 лет назад?! Это вообще за гранью!! А бежать нам уже некуда… И что будет дальше?
Ну, и классика жанра: "Послушай, человеческий детёныш, - сказал медведь Балу, - я учил тебя Закону Джунглей, но у бандерлогов нет Закона. Бандерлоги - отверженные. У них нет собственного наречия, они пользуются украденными словами. У них не наши обычаи. У них нет памяти. Они уверяют, что они великий народ, но падает орех, и они всё забывают об этом. Бандерлогов много, они злы, грязны, не имеют стыда, и если у них есть какое-либо желание, то именно стремление, чтобы в джунглях их заметили. Они всё собираются избрать себе вожака, составить собственные законы, придумать обычаи, но никогда не выполняют задуманного, потому что их памяти не хватает до следующего дня. В оправдание себе обезьяны сочинили поговорку: «То, о чем бандерлог думает теперь, джунгли подумают позже», и это сильно ободряет их." Обезьяны в двадцать голосов твердили ему, как они мудры, сильны и добры и как он неразумен, что хочет с ними расстаться. — Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим - значит, это правда! — кричали они.
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