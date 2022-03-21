Кэнди улучшил свое предложение о покупке "Челси"

Ник Кэнди Британский миллиардер Ник Кэнди значительно улучшил свое предложение о покупке "Челси".

Согласно слухам, владелец "Челси" Роман Абрамович получил около 20-30 предложений насчет своего клуба, в том числе от Кэнди в размере свыше 2 миллиардов фунтов.

Sky Sports ожидает, что в течение ближайших 24 часов торговый банк Raine Group, которому Абрамович поручил осуществить продажу "Челси", определит наиболее предпочтительных претендентов.

В преддверии этого события официальный представитель Кэнди сообщил, что Ник значительно улучшил свое оригинальное предложение. Это стало возможно благодаря крупному международному партнеру, который поддержал инициативу 49-летнего британца.

Sky Sports добавляет, что процесс продажи клуба может занять еще минимум месяц.


Метки Кэнди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2022 22:00

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  1. brown-ale 21.03.2022 23:00 # brown-ale
    Говорят, Ромка не хочет иметь дел с бриташками и америкосами.

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