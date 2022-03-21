Митчел и Уолкер-Питерс впервые вызваны в сборную Англии

Тайрик Митчелл Сборная Англии подтвердила четыре потери, а также дополнительно призвала четырех новых игроков.

Напомним, изначально главный тренер англичан Гарет Саутгейт пригласил 25 игроков для подготовки к товарищеским матчам против сборных Швейцарии и Кот-д'Ивуара в конце марта.

Однако из-за травм голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл, крайние защитники Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" и Рис Джеймс из "Челси", нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм не смогли откликнуться на вызов.

Особенно непросто выглядела ситуация с крайними защитниками — из числа таковых у Саутгейта остался только Люк Шоу.

В сложившейся ситуации Саутгейт дополнительно призвал под знамена национальной команды голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона, крайних защитников Тайрика Митчелла из "Кристал Пэлас" и Кайла Уолкер-Питерса из "Саутгемптона", нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса.

Отметим, что для 22-летнего Митчелла и 24-летнего Уолкер-Питерса это первый вызов в главную сборную в их карьерах.


Метки Кристал Пэлас, Митчелл, Саутгемптон, сборная Англии, Уолкер-Питерс

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2022 21:00

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