Митчел и Уолкер-Питерс впервые вызваны в сборную Англии

Сборная Англии подтвердила четыре потери, а также дополнительно призвала четырех новых игроков.

Напомним, изначально главный тренер англичан Гарет Саутгейт пригласил 25 игроков для подготовки к товарищеским матчам против сборных Швейцарии и Кот-д'Ивуара в конце марта.



Однако из-за травм голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл, крайние защитники Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" и Рис Джеймс из "Челси", нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм не смогли откликнуться на вызов.



Особенно непросто выглядела ситуация с крайними защитниками — из числа таковых у Саутгейта остался только Люк Шоу.



В сложившейся ситуации Саутгейт дополнительно призвал под знамена национальной команды голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона, крайних защитников Тайрика Митчелла из "Кристал Пэлас" и Кайла Уолкер-Питерса из "Саутгемптона", нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса.



Отметим, что для 22-летнего Митчелла и 24-летнего Уолкер-Питерса это первый вызов в главную сборную в их карьерах.