Клубы Премьер-Лиги могут заинтересоваться Дибалой

Клубы Премьер-Лиги могут обратить внимание на нападающего Пауло Дибалу, который покидает "Ювентус" свободным агентом в конце сезона.

Действующий контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает в конце этого сезона и, как сообщает Sky Sports, продлен не будет. Переговоры сторон о новой сделке провалились и возобновлены не будут.



Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, забив 113 голов и отдав 48 результативных передач в 283 матчах. С 2016 по 2020 Пауло неизменно выигрывал Серию А со своим клубом.



Ожидается, что интерес к доступному бесплатно игроку такого калибра проявят клубы Премьер-Лиги. В 2019 году Дибала уже контактировал с "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом". "Челси" и "Ньюкасл" также могут обратить внимание на 28-летнего аргентинца.