"Челси" ведет переговоры о допуске своих фанатов на "Уэмбли"
"Челси" ведет переговоры с британским правительством о допуске своих фанатов на полуфинальный матч Кубка Англии против "Кристал Пэлас" на "Уэмбли".
В данный момент "Челси" находится под санкциями из-за своего владельца Романа Абрамовича и не может продавать билеты на домашние и выездные матчи.
По этой самой причине первый четвертьфинальный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала" подопечные Томаса Тухеля проведут на "Стэмфорд Бридж" без зрителей.
Однако перспектива увидеть полупустой "Уэмбли" в середине апреля не радует никого. Как сообщает Evening Standard, сейчас "Челси", правительство и FA пытаются найти решение.
В крайнем случае Ассоциация может взять инициативу в свои руки и выставить полагающуюся "синим" долю билетов в свободную продажу, но это может создать угрозу безопасности на стадионе.
21.03.2022 19:00
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Была бы ещё такая же хрень с Арсом, МЮ, Ливером. Тогда бы посмотрели на тупых жонсонов когда фаны этих клубов не смогли посещать стадионы, жаль только Челси. Челси слишком мало, нужен масштаб.
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снова обос@ут этих гпенсов, они еще не успели обсохнуть)
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