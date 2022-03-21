"Челси" ведет переговоры о допуске своих фанатов на "Уэмбли"

Фанаты Челси "Челси" ведет переговоры с британским правительством о допуске своих фанатов на полуфинальный матч Кубка Англии против "Кристал Пэлас" на "Уэмбли".

В данный момент "Челси" находится под санкциями из-за своего владельца Романа Абрамовича и не может продавать билеты на домашние и выездные матчи.

По этой самой причине первый четвертьфинальный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала" подопечные Томаса Тухеля проведут на "Стэмфорд Бридж" без зрителей.

Однако перспектива увидеть полупустой "Уэмбли" в середине апреля не радует никого. Как сообщает Evening Standard, сейчас "Челси", правительство и FA пытаются найти решение.

В крайнем случае Ассоциация может взять инициативу в свои руки и выставить полагающуюся "синим" долю билетов в свободную продажу, но это может создать угрозу безопасности на стадионе.


Метки FA, болельщики, Кубок Англии, Уэмбли, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2022 19:00

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  1. mancunia-planet 21.03.2022 19:12 # mancunia-planet
    Была бы ещё такая же хрень с Арсом, МЮ, Ливером. Тогда бы посмотрели на тупых жонсонов когда фаны этих клубов не смогли посещать стадионы, жаль только Челси. Челси слишком мало, нужен масштаб.

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  2. gunars 21.03.2022 19:07 # gunars
    снова обос@ут этих гпенсов, они еще не успели обсохнуть)

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