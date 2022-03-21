"Челси" ведет переговоры о допуске своих фанатов на "Уэмбли"

"Челси" ведет переговоры с британским правительством о допуске своих фанатов на полуфинальный матч Кубка Англии против "Кристал Пэлас" на "Уэмбли".

В данный момент "Челси" находится под санкциями из-за своего владельца Романа Абрамовича и не может продавать билеты на домашние и выездные матчи.



По этой самой причине первый четвертьфинальный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала" подопечные Томаса Тухеля проведут на "Стэмфорд Бридж" без зрителей.



Однако перспектива увидеть полупустой "Уэмбли" в середине апреля не радует никого. Как сообщает Evening Standard, сейчас "Челси", правительство и FA пытаются найти решение.



В крайнем случае Ассоциация может взять инициативу в свои руки и выставить полагающуюся "синим" долю билетов в свободную продажу, но это может создать угрозу безопасности на стадионе.