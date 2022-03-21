Майк Дин повесит свисток на гвоздь в конце сезона

Легендарный рефери Премьер-Лиги Майк Дин завершит карьеру арбитра в поле по окончании этого сезона.

Дин обслуживает матчи высшего английского дивизиона с 2000 года. За это время Майк показал 114 красных карточек в 553 поединках.



Известный своим выразительным поведением Дин является популярной фигурой среди коллег, и судейский корпус не хочет отпускать такого опытного рефери на пенсию.



Как сообщает The Telegraph, в данный момент 53-летний Дин договаривается с судейским корпусом о том, чтобы со следующего сезона стать арбитром VAR. Выходить на футбольное поле и свистеть в свисток Майк перестанет.



Источник добавляет, что изначально Дин хотел уйти еще по окончании прошлого сезона, однако глава судейского корпуса Майк Райли уговорил тезку задержаться на год, дабы помочь свои опытом молодым рефери.



Добавим, Андре Марринеру, Мартину Аткинсону, Кевину Френду, Джонатану Моссу и Грэму Скотту тоже уже за 50, поэтому судейский корпус ожидает серьезно обновление в ближайшие годы.