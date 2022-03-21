Конте: "Дайер — один из лучших защитников в Премьер-Лиге"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его подопечный Эрик Дайер является одним из лучших защитников в Премьер-Лиге.

Набравший форму Дайер не был вызван в сборную Англии на товарищеские матчи против Швейцарии и Кот-д'Ивуара в этом месяце. Однако до тех пор, пока Эрик отлично выступает на клубном уровне, Конте не переживает за шансы 28-летнего англичанина отправиться на ЧМ-2022.



"Если честно, я надеялся, что он получит вызов. Он очень упорно трудится, и в данный момент он один из лучших защитников в лиге".



"Кроме того, он по-прежнему способен значительно улучшить свою игру и свое мастерство, чтобы стать еще сильнее".



"В прошлом я сам тренировал сборную, и я понимаю, что порой у тебя есть план. В данный момент Саутгейт готовит сборную к Чемпионату Мира в декабре".



"Он очень хорошо знает Эрика, и ему не нужно его проверять, потому что Эрик уже играл за сборную. Уверен, если Эрик продолжит в том же духе, у него будут отличные шансы отправиться на Чемпионат Мира. Повторюсь, он один из лучших защитников в этой лиге", — цитирует Конте Evening Standard.