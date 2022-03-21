У Боуэна обнаружили перелом стопы

Травма Джаррода Боуэна оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. У вингера "Вест Хэма" диагностировали перелом стопы.

25-летний Боуэн находится вне игры с 5 марта, когда в проигранном "молотобойцами" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" он получил травму стопы.



Изначально "Вест Хэм" отчитался, что МРТ-обследование не обнаружило серьезных проблем у Джаррода, однако дополнительные медицинские тесты позволили установить, что игрок сломал одну из костей стопы.



Как сообщает The Guardian, теперь в "Вест Хэме" опасаются, что Боуэн пропустит четвертьфинал Лиги Европы против "Лиона". Подопечные Дэвида Мойеса принимают французскую команду 7 апреля, а через играют во Франции.



Добавим, что Боуэн блестяще проводит этот сезон, забив 12 голов и отдав 11 результативных передач во всех соревнованиях.