"Арсенал" начал переговоры с Сака о новом контракте

Букайо Сака "Арсенал" инициировал переговоры со своим вингером Букайо Сака о новом долгосрочном контракте.

20-летний Сака является одним из лучших игроков "Арсенала" в этом сезоне, забив 10 голов и отдав пять результативных передач во всех соревнованиях.

Сейчас Букайо получает только 35 тысяч фунтов неделю, что совершенно не соответствует его роли в команде Микеля Артеты.

The Atlhletic сообщает, что "канониры" уже взялись исправлять это недоразумение, проведя предварительные переговоры с лагерем игрока сборной Англии.

От действующего контракта Сака остается еще один полный год, плюс "Арсеналу" принадлежит опция продления на 12 месяцев. "Канониры" воспользуются этой опцией, если переговоры с Букайо вдруг зайдут в тупик.

Важными факторами для Сака обещают стать финансовые условия, которые ему предложит "Арсенал", а также участие в Лиге Чемпионов, куда "канониры" изо всех сил стремятся.


Метки Арсенал, контракты, Сака

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 245

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gucman 21.03.2022 15:25 # gucman
    слишком много новостей о третьей команде Лондона

    (ответить)

  2. jirrort 21.03.2022 15:05 # jirrort
    Этот гуманоид типа кому-то нужен кроме очкониров?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: