"Арсенал" начал переговоры с Сака о новом контракте

"Арсенал" инициировал переговоры со своим вингером Букайо Сака о новом долгосрочном контракте.

20-летний Сака является одним из лучших игроков "Арсенала" в этом сезоне, забив 10 голов и отдав пять результативных передач во всех соревнованиях.



Сейчас Букайо получает только 35 тысяч фунтов неделю, что совершенно не соответствует его роли в команде Микеля Артеты.



The Atlhletic сообщает, что "канониры" уже взялись исправлять это недоразумение, проведя предварительные переговоры с лагерем игрока сборной Англии.



От действующего контракта Сака остается еще один полный год, плюс "Арсеналу" принадлежит опция продления на 12 месяцев. "Канониры" воспользуются этой опцией, если переговоры с Букайо вдруг зайдут в тупик.



Важными факторами для Сака обещают стать финансовые условия, которые ему предложит "Арсенал", а также участие в Лиге Чемпионов, куда "канониры" изо всех сил стремятся.