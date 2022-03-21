"Арсенал" начал переговоры с Сака о новом контракте
"Арсенал" инициировал переговоры со своим вингером Букайо Сака о новом долгосрочном контракте.
20-летний Сака является одним из лучших игроков "Арсенала" в этом сезоне, забив 10 голов и отдав пять результативных передач во всех соревнованиях.
Сейчас Букайо получает только 35 тысяч фунтов неделю, что совершенно не соответствует его роли в команде Микеля Артеты.
The Atlhletic сообщает, что "канониры" уже взялись исправлять это недоразумение, проведя предварительные переговоры с лагерем игрока сборной Англии.
От действующего контракта Сака остается еще один полный год, плюс "Арсеналу" принадлежит опция продления на 12 месяцев. "Канониры" воспользуются этой опцией, если переговоры с Букайо вдруг зайдут в тупик.
Важными факторами для Сака обещают стать финансовые условия, которые ему предложит "Арсенал", а также участие в Лиге Чемпионов, куда "канониры" изо всех сил стремятся.
21.03.2022 15:00
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слишком много новостей о третьей команде Лондона
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Этот гуманоид типа кому-то нужен кроме очкониров?
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