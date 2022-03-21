Кулусевски намекнул, что останется в "Тоттенхэме"

Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски намекнул на свою готовность остаться в лондонском клубе после истечения аренды.

Напомним, вторую половину этого сезона Кулусевски проводит у "шпор" на правах аренды из "Ювентуса". 21-летний швед великолепно освоился в команде Антонио Конте, забив два гола и отдав четыре результативные передачи в девяти матчах Премьер-Лиги, и это повышает шансы на постоянный трансфер по окончании кампании.



"Мне было сложно в "Ювентусе". Ты должен оставаться сильным, когда дела идут не так, как ты хочешь, вдобавок есть вещи, которые ты не можешь контролировать. Это очень расстраивает, когда ты любишь что-то и не можешь этого показать. Я знал, что мне нужна смена обстановки".



"Здесь мне особенно помогают главный тренер и его штаб. Они прощают ошибки и позволяют играть без давления. Когда у тебя порядок в мыслях, обычно ты играешь в хороший футбол".



"Что касается моей лучшей позиции, то сказать сложно, потому что футбол развивается, а я тот парень, который не может стоять на месте и хочет врываться в свободные зоны. Главный тренер мне очень помог, и прямо сейчас я нашел свое место. Мне нравится, где я играю, и в каждом матче у меня есть шансы забить", — сообщил Кулусевски The Guardian.