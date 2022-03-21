Гари Невилл дал совет Рэшфорду

Эксперт Sky Sports Гари Невилл дал совет нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду.

В последнее время 24-летний Рэшфорд выглядит бледной тенью себя прежнего, забив лишь пять голов в 26 матчах этого сезона. Последний раз Маркусу удавалось отличиться еще против "Вест Хэма" в январе.



В прессе даже появились слухи, что Рэшфорд может покинуть родной клуб, однако Невилл советует Маркусу дождаться до лета и сперва разобраться в себе.



"Я понимаю, почему он не играет в данный момент. Его форма ужасна, он растерял уверенность в себе. Никто не знает, что с ним произошло".



"На футбольном поле он выглядит совершенно некомфортно, он выглядит несчастным. Когда он вышел против "Атлетико", то был просто пустым местом".



"Ему нужно продержаться до конца сезона. Ему нужно перегруппироваться, перезагрузиться. Знаете, у меня и самого был такого рода период, когда я выступал за "Манчестер Юнайтед".



"В 2000 году я дотерпел до лета и пересмотрел свою ситуацию. Возможно, в то время я не был под таким давлением. Но мне кажется, что Маркусу просто нужно уехать на лето. За четыре недели он пересмотрит некоторые вещи. Он поймет, чего хочет от жизни и что его должно окружать".



"Он должен пересмотреть, что важно для него, и вернуться к тому, что делал прежде: к хорошей игре в футбол с этой свободой. В данный момент времени он играет без свободы".



"Речь идет об игроке академии, который в клубе с девяти лет и который обладает огромным талантом. Мне ненавистна мысль о том, что он может уйти после своего первого же плохого периода, пускай этот период и длится уже 12-18 месяцев", — сообщил Невилл Sky Sports.