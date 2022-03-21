Клопп заявил, что "Ливерпуль" не может зацикливаться на двух матчах с "Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не может зацикливаться на двух матчах с "Манчестер Сити" в апреле.

Победа 0:1 над "Ноттингем Форест" накануне означает, что в следующем месяце "Ливерпуль" сыграет с "Сити" дважды в течение одной недели.



Сперва "красные" отправятся на "Этихад" в рамках Премьер-Лиги, а затем определят на "Уэмбли" судьбу путевки в финал Кубка Англии. Однако Клопп не хочет на это зацикливаться, потому что другие матчи столь же важны.



"Нам играть против "Уотфорда", "Бенфики", "Сити", "Бенфики", "Сити", "Юнайтед", "Эвертона" (после международного перерыва)".



"Это все матчи огромной важности для "Ливерпуля", мы постараемся сыграть их один за другим, а не все вместе".



"Мы еще до матча знали, что "Сити" станет нашим следующим соперником, если мы пройдем дальше. Теперь мы прошли. Чем дальше ты продвинулся, тем вероятнее становится встреча с "Сити".



"Я не думаю, что кто-нибудь мечтал попасть на нас, но это будет тяжелое противостояние, и мы должны убедиться, что оно будет тяжелым и для "Сити". Однако до того предстоит сыграть еще много матчей", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.