Тухель не надеется вмешаться в борьбу за титул

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что не надеется вмешаться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги, несмотря на стабилизацию результатов в последние недели.

Обыграв в субботу "Мидлсбро" со счетом 0:2 в рамках Кубка Англии, "Челси" оформил свою шестую победу кряду во всех соревнованиях.



"Синие" потерпели лишь одно поражение в 14 последних матчах, да и то случилось в серии пенальти в финале Кубка Лиги против "Ливерпуля", однако Тухель считает, что этого недостаточно для борьбы за титул.



"Проблема в том, что у них ("Манчестер Сити" и "Ливерпуля") тоже есть серии — и длинные. Такое ощущение, что их серии длятся три года. Поэтому нашей серии из 13 матчей недостаточно".



"Давайте будем честны. Мы никогда не признаем что-либо, пока оно не будет решено. Мы всегда будем подстегивать себя до предела. Это единственное, что мы можем, но давайте не будем увлекаться".



"Эти две команды воспользовались нашими проблемами, и их нужно похвалить за это. Они заслуживают находиться там, где находятся, а нам нужно постараться набрать как можно больше очков", — цитирует Тухеля Evening Standard.