Клопп объяснил, почему Салах и Мане не сыграли в Ноттингеме

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему нападающие Мохамед Салах и Садио Мане пропустили четвертьфинальный матч Кубка Англии против "Ноттингем Форест".

Клопп решил отправиться на "Сити Граунд" накануне, оставив дома Мане и Салаха, которые на двоих забили 32 гола в этом сезоне Премьер-Лиги.



После победы со счетом 0:1 Клопп поведал, что у Салаха обострилась старая травма, а Мане он просто решил поберечь в преддверии важнейших для сборной Сенегала матчей на пути к ЧМ-2022.



"Мо вновь тревожит стопа, которую он повредил в матче "Брайтоном". Это не такая большая проблема, но было ясно, что здесь он не сыграет. Время от времени стопа напоминает о себе".



"Поэтому у него не было шансов сыграть, а что касается Садио, то в его случае тоже было ясно, что мы не будем использовать его. Впереди у него слишком важные матчи в Африке, и я бы не хотел делать вещи, которые могли бы быть не так поняты", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.