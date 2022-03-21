Клопп объяснил, почему Салах и Мане не сыграли в Ноттингеме

Мохамед Салах и Садио Мане Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему нападающие Мохамед Салах и Садио Мане пропустили четвертьфинальный матч Кубка Англии против "Ноттингем Форест".

Клопп решил отправиться на "Сити Граунд" накануне, оставив дома Мане и Салаха, которые на двоих забили 32 гола в этом сезоне Премьер-Лиги.

После победы со счетом 0:1 Клопп поведал, что у Салаха обострилась старая травма, а Мане он просто решил поберечь в преддверии важнейших для сборной Сенегала матчей на пути к ЧМ-2022.

"Мо вновь тревожит стопа, которую он повредил в матче "Брайтоном". Это не такая большая проблема, но было ясно, что здесь он не сыграет. Время от времени стопа напоминает о себе".

"Поэтому у него не было шансов сыграть, а что касается Садио, то в его случае тоже было ясно, что мы не будем использовать его. Впереди у него слишком важные матчи в Африке, и я бы не хотел делать вещи, которые могли бы быть не так поняты", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Кубок Англии, Ливерпуль, Мане, Ноттингем Форест, Салах

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2022 10:00

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  1. liverpool888 21.03.2022 10:16 # liverpool888
    Из основы только Алиссон и ВВД провели полные матчи.
    Если для Алиссона это не так критично, то выпуск на поле ВВД имел определенные риски.

    (ответить)

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