Конте хочет пригласить Осимхена в "Тоттенхэм"

Виктор Осимхен Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте хочет приобрести нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

Конте является большим фанатом Осимхена еще со времен своей работы в Серии А. В это сезоне Виктор тоже выглядит очень ярко, забив 15 голов за "Наполи".

Как утверждает радиостанция Kiss Kiss Napoli, Конте готов отдать указание своему спортивному директору Фабио Паратичи по приобретению 23-летнего нигерийца, оцениваемого в 84 миллиона фунтов.

Источник утверждает, что желание Конте заполучить Осимхена в первую очередь связано с сомнениями насчет будущего Харри Кейна, который порывался покинуть "Тоттенхэм" прошлым летом и может попытаться сделать это снова.


Метки Наполи, Осимхен, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 21.03.2022 08:42 # chelsea88
    Посмотрим как Леви будет договариваться с Наполи)

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  2. wiuterian 21.03.2022 08:37 # wiuterian
    Забери лучше свой Макаку и дай нам Кейна...

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