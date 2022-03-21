Конте хочет пригласить Осимхена в "Тоттенхэм"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте хочет приобрести нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.
Конте является большим фанатом Осимхена еще со времен своей работы в Серии А. В это сезоне Виктор тоже выглядит очень ярко, забив 15 голов за "Наполи".
Как утверждает радиостанция Kiss Kiss Napoli, Конте готов отдать указание своему спортивному директору Фабио Паратичи по приобретению 23-летнего нигерийца, оцениваемого в 84 миллиона фунтов.
Источник утверждает, что желание Конте заполучить Осимхена в первую очередь связано с сомнениями насчет будущего Харри Кейна, который порывался покинуть "Тоттенхэм" прошлым летом и может попытаться сделать это снова.
21.03.2022 08:00
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