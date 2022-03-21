Клопп: "В кубковых матчах решает не мастерство, а желание"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своих игроков, которые оказались готовы дать бой "Ноттингем Форест" в Кубке Англии.

Накануне "Ливерпуль" отпраздновал победу 0:1 на "Сити Граунд" благодаря позднему голу Диогу Жоты и вышел в полуфинал Кубка Англии.



Этот выезд получился очень тяжелым для "красных", однако Клопп рад, что его команда не испугалась борьбы и не уступила сопернику в желании.



"За исключением нескольких моментов игра была ровно такой, как я и ожидал. Мы видели их матчи против "Арсенала" и "Лестера", и если бы сенсация случилась и здесь, это не было бы совпадением. Стив Купер блестяще делает свою работу — они не выпадали из игры и по-настоящему сражались".



"Они был опасны, поэтому нам требовалось быть осторожными, быть на чеку. Мы лишь могли дать им настоящий бой. Сегодня вечером был не тот матч, когда ты можешь просто переиграть их".



"В кубковых матчах решает не мастерство, а желание. Мы хотели победить так же сильно, как и они, и это сделало разницу".



"Все хорошо — в кубковых матчах имеет значение только результат. Если бы мы провели свой лучший матч сезона сегодня вечером, это не помогло бы нам в матче против "Сити", такая же игра нам не навредит", — цитирует Клоппа Evening Standard.