"Сити" впервые назван самым зарабатывающим клубом в мире

Манчестер Сити "Манчестер Сити" впервые в своей истории возглавил рейтинг Deloitte Money League, став самым зарабатывающим футбольным клубом в мире.

Год назад во главе этого рейтинга была "Барселона", которая на сей раз оказалась только на четвертой позиции, заработав 582.1 млн. евро за сезон 2020/21 (-18% в своей местной валюте).

"Сити" же совершил рывок с шестого место на первое, отразив доходы в размере 644.9 млн. евро (+17%). Между "горожанами" и "Барсой" расположились "Реал" (640.7 млн. евро, -7%) и "Бавария" (611.4 млн. евро, -4%).

В топ-10 из числа представителей Премьер-Лиги также вошли "Манчестер Юнайтед" (558 млн. евро, -4%), "Ливерпуль" (550.4 млн. евро, -1%), "Челси" (493.1 млн. евро, +5%) и "Тоттенхэм" (406.2 млн. евро, -9%).

Deloitte Money League


Метки Deloitte, Манчестер Сити, рейтинги, финансы

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2022 06:00

Количество просмотров Просмотров: 798

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 21.03.2022 07:22 # meshuggah
    Рюзки биомусор, который нужно утилизировать, рабы изгои мира, раися страна пидарасов

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  2. chelsea88 21.03.2022 06:52 # chelsea88
    И тут шпоры выше никчёмного гейклуба)

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  3. true-manc 21.03.2022 06:11 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    Уже давно вышли на окупаемость, но всякие придурки продолжают кукарекать о бензине и колонках, ору

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  4. wengerrrro 21.03.2022 06:09 # wengerrrro
    не совсем понятно что это за "Заработок", это точно не финрез клубов. а значит не особо важно.
    Сити может купить на 100 миллиардов, продать на 50 миллиардов и будут "самый зарабатывающий на продажах клуб", толку.

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