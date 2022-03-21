"Сити" впервые назван самым зарабатывающим клубом в мире

"Манчестер Сити" впервые в своей истории возглавил рейтинг Deloitte Money League, став самым зарабатывающим футбольным клубом в мире.

Год назад во главе этого рейтинга была "Барселона", которая на сей раз оказалась только на четвертой позиции, заработав 582.1 млн. евро за сезон 2020/21 (-18% в своей местной валюте).



"Сити" же совершил рывок с шестого место на первое, отразив доходы в размере 644.9 млн. евро (+17%). Между "горожанами" и "Барсой" расположились "Реал" (640.7 млн. евро, -7%) и "Бавария" (611.4 млн. евро, -4%).



В топ-10 из числа представителей Премьер-Лиги также вошли "Манчестер Юнайтед" (558 млн. евро, -4%), "Ливерпуль" (550.4 млн. евро, -1%), "Челси" (493.1 млн. евро, +5%) и "Тоттенхэм" (406.2 млн. евро, -9%).



