"Сити" впервые назван самым зарабатывающим клубом в мире
"Манчестер Сити" впервые в своей истории возглавил рейтинг Deloitte Money League, став самым зарабатывающим футбольным клубом в мире.
Год назад во главе этого рейтинга была "Барселона", которая на сей раз оказалась только на четвертой позиции, заработав 582.1 млн. евро за сезон 2020/21 (-18% в своей местной валюте).
"Сити" же совершил рывок с шестого место на первое, отразив доходы в размере 644.9 млн. евро (+17%). Между "горожанами" и "Барсой" расположились "Реал" (640.7 млн. евро, -7%) и "Бавария" (611.4 млн. евро, -4%).
В топ-10 из числа представителей Премьер-Лиги также вошли "Манчестер Юнайтед" (558 млн. евро, -4%), "Ливерпуль" (550.4 млн. евро, -1%), "Челси" (493.1 млн. евро, +5%) и "Тоттенхэм" (406.2 млн. евро, -9%).
21.03.2022 06:00
Просмотров: 798
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Рюзки биомусор, который нужно утилизировать, рабы изгои мира, раися страна пидарасов
(ответить)
И тут шпоры выше никчёмного гейклуба)
(ответить)
КОРОЛИ!!!
Уже давно вышли на окупаемость, но всякие придурки продолжают кукарекать о бензине и колонках, ору
(ответить)
не совсем понятно что это за "Заработок", это точно не финрез клубов. а значит не особо важно.
Сити может купить на 100 миллиардов, продать на 50 миллиардов и будут "самый зарабатывающий на продажах клуб", толку.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий