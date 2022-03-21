Конте: "Каждый оставшийся матч должен быть финалом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что каждый из девяти оставшихся матчей этого сезона будет подобен финалу для его команды.

Благодаря победе 3:1 над "Вест Хэмом" в воскресенье "Тоттенхэм" сократил отставание от замыкающего топ-4 Премьер-Лиги "Арсенала" до трех очков.



У "канониров" есть матч в запасе, однако "шпорам" еще предстоит сыграть против своих соседей, и Конте собирается биться за победу в каждом поединке.



"Единственный способ подвергнуть "Арсенал" давлению заключается в том, чтобы побеждать и набирать по три очка. Остается девять матчей, и каждый матч для нас должен быть финалом".



"В данный момент у них ("Арсенала") есть хорошее преимущество — особенно потому, что они работают с одним тренером много лет, у них было много трансферных окон, и в данный момент они могут быть готовы лучше нас".



"Однако мы проделали великолепную работу с игроками за пять месяцев вместе и сократили дистанцию до лучших команд в Англии".



"Сейчас у нас в голове есть лишь одна цель. Мы знаем, что это будет сложно, но "Тоттенхэм" должен быть амбициозен до участия в лучшем соревновании".



"В Англии это непросто, потому что в данный момент здесь есть четыре команды очень, очень высокого уровня, и если одна из этих команд забарахлит, тогда нам нужно постараться этим воспользоваться".



"Мы знаем, что у "Арсенала" есть преимущество, и они стабильны. Вдобавок рядом "Вест Хэм" и "Юнайтед". Но мы хотим сражаться и быть амбициозными. Ведущие игроки должны взять на себя ответственность и показать это", — цитирует Конте The Independent.