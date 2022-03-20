Ндиди рискует уже не сыграть в этом сезоне

Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди рискует уже не сыграть в остатке этого сезона из-за травмы колена.

Ндиди повредил свое колено в матче плей-офф Лиги Конференций против "Ренна" в минувший четверг, в результате пропустив победу 2:1 над "Брентфордом".



После воскресного матча Премьер-Лиги главный тренер "лис" Брендан Роджерс поведал плохие новости насчет состояния здоровья Уилфрида.



"Нам нужно второе мнение насчет травмы, но Уилф выглядит неважно. Мы не уверены, сыграет ли он еще в этом сезоне. Это очень печально", — цитирует Роджерса The Athletic.



Добавим, что в этом сезоне 25-летний нигериец провел 31 матч за "Лестер" во всех соревнованиях.