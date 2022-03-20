"Тоттенхэм" победил "Вест Хэм" и обошел "Юнайтед"

"Тоттенхэм" обошел "Манчестер Юнайтед" и поднялся на пятое место в Премьер-Лиге благодаря победе 3:1 над "Вест Хэмом".

Стартовый состав "шпор" не изменился относительно победы 0:2 над "Брайтоном" в минувшую среду.



У "молотобойцев" относительно матча Лиги Европы с "Севильей" вернулись в старт Лукаш Фабиаски и Артур Масуаку.



Первый же серьезный момент в матче обернулся голом — вернее, автоголом. На девятой минуте Харри Кейн простреливал с правого фланга штрафной на Сона Хен Мина, а Курт Зума, пытаясь добраться до мяча первым, поразил свои ворота — 1:0.



Почти сразу гости огрызнулись опасным, но неточным ударом Мичейла Антонио, в ответ на что Сон пробил в штангу.



"Вест Хэм" не смог продолжить создавать угрозы воротам Уго Льориса и в середине тайма вполне закономерно пропустил еще раз. Сон заложил финт в штрафной перед Зума и с касанием от французского защитника поразил дальний угол ворот — 2:0.



Однако списывать "молотобойцев" в утиль было рано. На 35-й минуте после подачи углового Крейг Доусон сделал скидку на Саида Бенрахма, который пробил по летящему мячу в ближний угол ворот — 2:1.



Второй тайм начался с выхода Кейна один на один по левому краю штрафной, однако Харри слишком сблизился с голкипером Лукашем Фабиански, и тот заблокировал удар.



Вторые 45 минут получились довольно тягучими — обе команды выглядели тяжело, игра у них не шла. Попытки "Вест Хэма" избежать поражения были чересчур вялыми.



В концовке гости стали рисковать, но, так и не создав реальных моментов, нарвались на результативную контратаку, и Сон хладнокровно реализовал выход один на один — 3:1.



"Тоттенхэм" одержал важнейшую победу в плане борьбы за четвертое место. Обе команды были не на высоте, но "Вест Хэм" разочаровал больше, практически не создав моментов после гола Бенрахмы.



"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче