"Ювентус" и "Интер" интересуются Галлахером
"Ювентус" и "Интер" проявляют интерес к полузащитнику Конору Галлахеру, принадлежащему "Челси".
Галлахер очень ярко проводит этот сезон, на который он был отправлен в аренду в "Кристал Пэлас". Конор забил восемь голов и отдал три результативные передачи в Премьер-Лиге, а ранее днем помог "орлам" достичь 1/2 финала Кубка Англии.
Свой убедительной игрой за команду Патрика Виейра 21-летний англичанин привлек интерес далеко из-за пределов Премьер-Лиги, и два гранда Серии А стали очередными претендентами на Галлахера, сообщает The Sun.
По информации издания, скауты "Ювентуса" и "Интера" специально посетили матч "Пэлас" против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге в минувший понедельник, став свидетелями, как Конор и партнеры добыли ничью 0:0.
Контракт Галлахера с "Челси" истекает только в 2025 году, однако заинтересованные клубы надеются, что новый владелец "синих" будет открыт к продаже игрока, который до сих пор даже не дебютировал за лондонцев.
20.03.2022 19:00
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Смотреть можно - трогать нельзя
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Пусть интересуются,никто не запрещает.
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The Sun - помойка.
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