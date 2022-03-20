"Ювентус" и "Интер" интересуются Галлахером

"Ювентус" и "Интер" проявляют интерес к полузащитнику Конору Галлахеру, принадлежащему "Челси".

Галлахер очень ярко проводит этот сезон, на который он был отправлен в аренду в "Кристал Пэлас". Конор забил восемь голов и отдал три результативные передачи в Премьер-Лиге, а ранее днем помог "орлам" достичь 1/2 финала Кубка Англии.



Свой убедительной игрой за команду Патрика Виейра 21-летний англичанин привлек интерес далеко из-за пределов Премьер-Лиги, и два гранда Серии А стали очередными претендентами на Галлахера, сообщает The Sun.



По информации издания, скауты "Ювентуса" и "Интера" специально посетили матч "Пэлас" против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге в минувший понедельник, став свидетелями, как Конор и партнеры добыли ничью 0:0.



Контракт Галлахера с "Челси" истекает только в 2025 году, однако заинтересованные клубы надеются, что новый владелец "синих" будет открыт к продаже игрока, который до сих пор даже не дебютировал за лондонцев.