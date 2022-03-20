Саутгейт расстроен, что геи и лесбиянки не смогут поболеть за Англию в Катаре

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт расстроен, что ЛГБТ-фанаты его команды не смогут отправиться на Чемпионат Мира 2022 года в Катаре.

В ноябре Катару предстоит принять мировое первенство по футболу, однако эта страна известна своими консервативными взглядами на многие свободы западного мира.



Например, гомосексуализм запрещен в Катаре по закону. Это тревожит Саутгейта, однако Гарет чувствует себя бессильным.



"Для некоторых из наших фанатов, которые хотели бы отправиться на турнир, существуют угрозы. В частности я имею проблемы с правами женщин и представителей ЛГБТК+. К сожалению, после проведенных переговоров я могу предположить, что некоторые из этих сообществ не смогут поехать, и это очень печально".



"Мы как команда выступаем за инклюзивность. Ужасно подумать, что некоторые наши фанаты не смогут поехать, потому что они ощущают себя притесненными и переживают за свою безопасность", — цитирует Саутгейта Daily Mail.