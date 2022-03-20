Саутгейт расстроен, что геи и лесбиянки не смогут поболеть за Англию в Катаре

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт расстроен, что ЛГБТ-фанаты его команды не смогут отправиться на Чемпионат Мира 2022 года в Катаре.

В ноябре Катару предстоит принять мировое первенство по футболу, однако эта страна известна своими консервативными взглядами на многие свободы западного мира.

Например, гомосексуализм запрещен в Катаре по закону. Это тревожит Саутгейта, однако Гарет чувствует себя бессильным.

"Для некоторых из наших фанатов, которые хотели бы отправиться на турнир, существуют угрозы. В частности я имею проблемы с правами женщин и представителей ЛГБТК+. К сожалению, после проведенных переговоров я могу предположить, что некоторые из этих сообществ не смогут поехать, и это очень печально".

"Мы как команда выступаем за инклюзивность. Ужасно подумать, что некоторые наши фанаты не смогут поехать, потому что они ощущают себя притесненными и переживают за свою безопасность", — цитирует Саутгейта Daily Mail.


Метки болельщики, Саутгейт, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 394

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Последние комментарии:




  1. shuher64 20.03.2022 18:31 # shuher64
    За это вас Россия долбит что вы навязываете свои нечеловеческие ценности. Завтра вы будете навязывать что есть (кушать) людей хорошо и будете обижаться что "онисмогут поболеть за вас".

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  2. gameboy 20.03.2022 18:25 # gameboy
    Юрген и по кабельному посмотрит.ю не обломится1

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  3. mancunia-planet 20.03.2022 18:24 # mancunia-planet
    Сжечь их всех нахуй!

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  4. jirrort 20.03.2022 18:09 # jirrort
    Ничего лгбт активист клопп их к себе домой пригласит и по телеку все вместе поболеют.А после игр будут прочищать дымоход немецкому таракану.

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  5. meshuggah 20.03.2022 18:03 # meshuggah
    Как нибудь без подзалупалей справятся

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