Приоритет Гвардиолы на остаток сезона — Лига Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какой из трех доступных трофеев его команда хочет выиграть больше всего в этом сезоне.

В данный момент "Сити" лидирует в Премьер-Лиге с отрывом в одно очко, а также достиг 1/4 финала Кубка Англии и Лигу Чемпионов.



Однако Премьер-Лигу "горожане" последний раз выигрывали только в прошлом сезоне, Кубок Англии — три года назад, а Лигу Чемпионов — никогда, и это делает приоритет Гвардиолы очевидным.



"В данный момент наши дела идут хорошо. Мы на вершине лиги, мы в четвертьфинале Кубка Англии, а также в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Поэтому, думаю, пока что мы с командой в хорошем положении".



"Большинство из наших парней выиграли все — и не раз. Поэтому, думаю, Лига Чемпионов — то, чего хочет каждый в этом году".



"Конечно, было бы великолепно выиграть каждое соревнование, где мы участвуем, но Лигу Чемпионов мы пока не выигрывали, и я думаю, мы держим это в уме", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".