Приоритет Гвардиолы на остаток сезона — Лига Чемпионов

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какой из трех доступных трофеев его команда хочет выиграть больше всего в этом сезоне.

В данный момент "Сити" лидирует в Премьер-Лиге с отрывом в одно очко, а также достиг 1/4 финала Кубка Англии и Лигу Чемпионов.

Однако Премьер-Лигу "горожане" последний раз выигрывали только в прошлом сезоне, Кубок Англии — три года назад, а Лигу Чемпионов — никогда, и это делает приоритет Гвардиолы очевидным.

"В данный момент наши дела идут хорошо. Мы на вершине лиги, мы в четвертьфинале Кубка Англии, а также в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Поэтому, думаю, пока что мы с командой в хорошем положении".

"Большинство из наших парней выиграли все — и не раз. Поэтому, думаю, Лига Чемпионов — то, чего хочет каждый в этом году".

"Конечно, было бы великолепно выиграть каждое соревнование, где мы участвуем, но Лигу Чемпионов мы пока не выигрывали, и я думаю, мы держим это в уме", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 707

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ezh28 20.03.2022 17:59 # ezh28
    Обосрутся в очередной раз

    (ответить)

  2. metkii 20.03.2022 17:52 # metkii
    Что всё они выиграли?

    (ответить)

  3. true-manc 20.03.2022 17:37 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: